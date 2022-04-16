أفكار ديكور لغرفة نوم عصرية صيحة صيف 2022

الديكور الهندسي يمكنه إضفاء لمسة عصرية بشكل لا يصدق إلى المنزل، دعنا نلقي نظرة على أفكاره الحديثة وفقا لموقع “digsdigs”.

غرفة نوم مع لمسات سداسية باللون الرمادي والأبيض والبورجوندي على الحائط، وسرير به لون رمادي وأسود، ومنضدة بورجوندي مع مصباح طاولة أسود.

غرفة نوم جذابة مع سرير، وفراش ألوان مائية باللونين البحري والفيروزي، ولمسة هندسية سوداء على الحائط، ومنضدة خضراء ونباتات.

غرفة نوم ملونة بجدار لهجة هندسية، وسرير به فراش ملون، ورف أصفر ومنضدة أرجوانية.

غرفة نوم حديثة ومتناقضة بجدار لهجة مثلثة باللونين الأسود والذهبي، وأثاث محايد، بالأبيض ومصابيح معلقة باللونين الذهبي والأسود.

غرفة نوم رائعة بجدار بلكنة هندسية ساطعة، وسرير مع بياضات أسرّة مطبوعة هندسية ، وسلال سوداء وبيضاء وكتب وديكور.

غرفة نوم متناقضة بالأبيض والأسود مع أثاث أسود ، مع بياضات أسرّة جميلة وأعمال فنية هندسية ملونة.

جدار لهجة معدنية مع ديكور هندسي من الألواح الخشبية لخلق جدار مميز وإضفاء مزيد من الاهتمام على المساحة

غرفة نوم جريئة مزينة بجدار ملون على شكل قرص العسل هي فكرة مشرقة ورائعة لموسيقى الروك ، ستضيف اللون والنمط

غرفة نوم جذابة مع زخرفة هندسية باللونين البحري والأبيض على الحائط ، وسرير مع بياضات أسرّة منقطة ومصباح معلق من النحاس

غرفة نوم عصرية جذابة مع ورق حائط هندسي وأثاث بسيط ملون ومصابيح طاولة مذهبة

غرفة نوم أنيقة بجدار خشبي جميل يصل إلى السقف ، وسرير محايد مع فراش رمادي داكن ، وكرسي برتقالي

غرفة نوم أنيقة بجدار لهجة هندسية ، وسرير مع بياضات أسرّة باللونين الأزرق والرمادي ، ومنضدة دائرية ، ومصباح معلق ذي أوجه.

غرفة نوم مريحة ومتجددة الهواء مع جدار مغطى بألواح هندسية البحرية ، وسرير منجد من الجلد ، وطاولات ليلية محايدة ، ومساحات خضراء في المزهريات والأواني

غرفة نوم جميلة بجدار هندسي باللون الرمادي والصدأ والأخضر الداكن ، وسرير مع بياضات أسرّة ملونة ومصباح أبيض

غرفة نوم حديثة مع جدار لوحة هندسية خضراء داكنة وسرير معدني وأثاث خشبي وبعض المساحات الخضراء في الأواني لإحياءها.

غرفة نوم حديثة مع جدارهندسي، وسرير خشبي مزخرف بأربعة قوائم وفراش محايد وطاولات جانبية غير متطابقة وصدر أسود.

غرفة نوم حديثة بجدار بلكنة باللونين الرمادي والأصفر ، وسرير مع بياضات أسرّة هندسية، ومنضدة دائرية، وورقة للديكور.