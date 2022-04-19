الثلاثاء 19 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

نيوزيلندا تفرض عقوبات جديدة على بنوك روسية

غزو أوكرانيا
غزو أوكرانيا

أعلنت نيوزيلندا عقوبات جديدة اليوم الثلاثاء تستهدف أكبر البنوك والمؤسسات المالية في روسيا ردا على غزو أوكرانيا.

وقالت وزيرة الخارجية نانايا ماهوتا في بيان بعد إعلان الإجراءات "نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تتحدث عن وحشية القوات الروسية. 

وأضافت: "تواصل نيوزيلندا إدانة حرب بوتين وتدعم تحقيقات المحكمة الجنائية الدولية في الفظائع المرتكبة ضد مواطني
أوكرانيا". 

وقالت إن البنك المركزي وصندوق الثروة السيادي كانا من بين ثلاث هيئات مالية حكومية رئيسية استُهدفت بالعقوبات، بالإضافة إلى ثمانية من أكبر البنوك الروسية وسبعة أخرى لها صلة برجال أعمال وقطاع الدفاع وضم شبه جزيرة القرم.

وتصف موسكو تحركها في أوكرانيا بأنه "عملية عسكرية خاصة".

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