الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل 1247 إصابة جديدة بكورونا

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أعلنت وزارة الصحة الهندية اليوم الثلاثاء تسجيل 1247 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة
الماضية. 

ونقلت صحيفة "تايمز أوف إنديا" عن الوزارة القول إنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة بالفيروس خلال الفترة نفسها.

وبذلك يبلغ إجمالي حالات الاصابة بالفيروس في الهند 43 مليونا و45 ألفا و527 حالة، والوفيات 521 ألفا و966 حالة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية.

وأظهر إحصاء لوكالة "رويترز" أن أكثر من 502.85 مليون نسمة أُصيبوا بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، في حين وصل إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن الفيروس إلى ستة ملايين و594819.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

 

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