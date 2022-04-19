الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فاينينشال تايمز: الأمريكيون من أصل آسيوى يحافظون على سلامتهم بأيديهم وسط زيادة فى جرائم الكراهية

سكين
سكين

دفعت سلسلة من الهجمات العنيفة ضد الآسيويين في الولايات المتحدة وغياب التدخل الحكومي الفعال الأمريكيين من أصل آسيوي إلى السيطرة على أمنهم بأيديهم، وفقا لصحيفة ((فاينانشيال تايمز)).

 

وقالت الصحيفة البريطانية إن الأمريكيين الآسيويين اتخذوا خطوات تتراوح بين أخذ دروس في الدفاع عن النفس وشراء رذاذ الفلفل والصفارات.

 

وقال التقرير إن الكراهية المعادية لآسيا قد تصاعدت في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ تفشي الوباء، وألقى الكثيرون باللوم على تصريحات الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في بداية تفشي المرض، مشيرا إلى أن إدارة الشرطة في مدينة نيويورك تقدر أن جرائم الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين قفزت بأكثر من 360 بالمائة في عام 2021.

 

وأضاف التقرير أن كريستينا يونا لي، وهي امرأة أمريكية من أصل آسيوي تبلغ من العمر 35 عاما، تعرضت لأكثر من أربعين طعنة في فبراير من قبل شخص غريب تبعها إلى منزلها، في واحدة من أشد الاعتداءات إيلاما على الأمريكيين الآسيويين في مدينة نيويورك في الأشهر الأخيرة.

 

واستشهدت الصحيفة بتقرير حديث صادر عن منظمة أوقفوا الكراهية ضد الأمريكيين الآسيويين وجزر المحيط الهادئ يقول إن النساء الأمريكيات الآسيويات يمثلن 62 بالمائة من جملة حوادث الكراهية التي سجلت منذ بداية تفشي المرض في مارس 2020 حتى نهاية ديسمبر وعددها 10905 حوادث.

جرائم الكراهية الأم كراهية متهم سلامتهم الكراهية الأمريكي

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