مسئول بالإدارة الأمريكية: نبحث إمكانية تصنيف روسيا دولة راعية للإرهاب

قال مسئول رفيع المستوى بالإدارة الأمريكية إن مسؤولي وزارة الخارجية يبحثون بطرق شتى كيفية محاسبة روسيا على حربها في أوكرانيا، بما في ذلك إمكانية تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب.



وأضاف المسئول الأمريكي -حسبما نقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية- أن هذه العملية قد تستغرق أسابيع قبل اتخاذ القرار بشأنها.



كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس قد قال في وقت سابق، حينما سئل عن إمكانية تصنيف روسيا كدولة راعية للإرهاب: "إننا نلقي نظرة فاحصة على القانون".