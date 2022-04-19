استطلاع: 58% من الأمريكيين يرون سهولة دخول المهاجرين غير القانونيين لبلادهم

أظهر استطلاع حديث للرأي أن 58% من الناخبين الأمريكيين يرون أنه من السهل للغاية للمهاجرين من غير حاملي الوثائق الدخول إلى الولايات المتحدة.

وأشار الاستطلاع -الذي أجراه مركز راسموسين البحثي الأمريكي على نطاق وطني، ونُشرت نتائجه - إلى أن 14% من الناخبين يعتقدون -في المقابل- أنه من الصعب للغاية لتلك الفئة من المهاجرين غير القانونيين دخول الأراضي الأمريكية.

ويأتي هذا بينما يستعد الرئيس الأمريكي جو بايدن لموجة تدفق من المهاجرين على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة ممن كانوا يسعون لدخول أراضيها بصورة قانونية بعد أن ينتهي في مايو المقبل العمل بقرار صدر في عهد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وكان هذا القرار -المعني بمقتضيات الصحة العامة- ينص على إعادة جميع المهاجرين ومنعهم من دخول الأراضي الأمريكية بدون السماح بمناقشة طلبات لجوئهم، وينتهي العمل بهذا القرار في 23 مايو القادم.

ويتوقع المسئولون تدفق المئات من المهاجرين إلى الحدود الحدود الأمريكية مع المكسيك بما يشكل عبئا إضافيا لبحث حالاتهم أمام المحاكم الأمريكية التي تتعامل بالفعل مع أكثر من 1.7 مليون قضية لجوء.