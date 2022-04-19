الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 17 من مسلسل العائدون.. تفاصيل الاتفاق بين كمال ووالى تنظيم داعش

مسلسل العائدون
مسلسل العائدون

واصل مسلسل «العائدون» المستوحى من ملفات جهاز المخابرات العامة، رصد جهود «رجال الظل» في مواجهة المخطط الدولي لاستهداف مصر والذي تتولى تنفيذه عناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، بالتنسيق مع أجهزة مخابرات أجنبية.


مسلسل «العائدون» مقتبس من أحداث حقيقية وقعت في الفترة من عام 2018 و حتى عام 2020.
 

وتحاول المخابرات المصرية في أحداث المسلسل التصدي لعناصر تنظيم «داعش» الإرهابي، حيث ينفذ العاملون بالمخابرات من ضباط و خبراء اتصال و عملاء سريين عمليات تهدف إلى حماية الوطن و القضاء على الإرهاب.

 

وسلط أحد مشاهد الحلقة السابعة عشر من مسلسل العائدون على العلاقة بين كمال ووالي إدارة تنظيم داعش سياف، وأخبره بضرورة إقناع الخليفة، برسالة مفادها الانقلاب عليه أن لزم الأمر لأنه سيضيع الخلافة، ثم عرض عليه الذهاب إلى مصر، قائلاً: "مابالك لو واحد زيك يا سياف راح مصر، ها تسيطروا على كل الدول العربية بعدها".

 

مسلسل «العائدون» يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، و عدد كبير من النجوم يشاركون كضيوف شرف، من ضمنهم الفنان محمد ممدوح، والفنان محمد فراج، نسلسل العائدون تأليف المؤلف الكبير باهر دويدار، وإخراج المخرج القدير أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".
 

قصة مسلسل العائدون
ويتناول المسلسل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحى من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضا عددًا من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.

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وائل لطفي

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