وزير البترول في عهد الإخوان لـ«الدستور»: منعت الشاطر من دخول الوزارة فترة تواجدي

كشف المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، الذي تولَّى حقيبة الوزارة فترة حكم الإخوان، كواليس تُنشر لأول مرة حول الواقعة الحقيقية لمحاولة جماعة الإخوان بقيادة الرئيس المعزول محمد مرسي، الدخول في شؤون وزارة البترول والتحكم في أسعار منتجاتها، والتي أبرزته الحلقة الـ17 من مسلسل "الاختيار 3"، التي حملت عنوان "أزمة السولار".

وقال وزير البترول الأسبق، في تصريحات لـ"الدستور"، إنَّه منع دخول قيادات الإخوان مبنى وزارة البترول، على رأسهم القيادي الإخواني خيرت الشاطر.

وأضاف: أنَّ الشاطر أعلن عدم استطاعته دخول وزارة البترول في ظلّ تواجدي بالوزارة، وذلك عقب خروجي منها في 7 مايو 2013 ، قائلاً: "خيرت الشاطر، نزل تصريح وقال فيه الحمد لله إحنا واقفين على باب وزارة البترول بقالنا 10 شهور بندقّ ومش عارفين ندخل".

وأكد الوزير الأسبق، على أنَّ جماعة الإخوان كانت تسعى للتحكم في شؤون وإدارة وزارة البترول، بهدف التلاعب في المنتجات البترولية والأسعار في الأسواق المحلية، وأنَّ لولا تحمّله مسئولية الوزارة لكانت في قبضة الإخوان، وباتت الأمور مُعقَّدة، وأصبحت الإخوان تتحكم في كل شيء.

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن الإخواني الهارب أيمن نور ورجل الأعمال إبراهيم المعلم.

كما شهدت الحلقة 16، توجيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) رسالة لجنود الجيش المصري، قائلا: "اسمحولي اتكلم معاكم في أمر مهم جدا، كل واحد فيكم وهو واقف مكانه سواء ليل أو نهار، في الشمس أو في البرد، لازم يكون عارف هو بيعمل كده ليه، أنت واقف عشان تحمي بلدك، تحمي أهلك".

أضاف: "الجيش المصري جيش وطني عظيم، شريف قوي، صحيح، وكل واحد لازم يفتخر أنه جزء من الجيش ده، وكل واحد كمان لازم يكون عارف المسئولية اللي عليه، ولازم يكون قدها، وأنا عارف إنكم قد المسئولية".

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني.

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار3 على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء