الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 55 طن مخلفات وصيانة 40 كشاف كهربائى بأحياء وقرى المنيا (صور)

حملات نظافة مسائية
حملات نظافة مسائية بأحياء وقري المنيا

أكد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز و مدينة المنيا على المتابعة المستمرة والميدانية لرفع كفاءة العمل وتقديم خدمة متميزة للمواطنين؛ تنفيذا لتوجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، مشيرا إلى قيامه بتكليف نوابه بالمتابعة اليومية وعلى مدار الساعة للارتقاء بمنظومة العمل وتقديم أفضل خدمه للمواطن. 

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من جانبه تابع الدكتور رجب قياتى نائب رئيس المركز والمدينة، حالة النظافة بكورنيش النيل والمرور على أحياء شمال ووسط وغرب المدينة للتأكد من مدى جاهزية المعدات والتأكد من حضور القائمين بالأعمال.

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وأوضح حمادة جمعة رئيس الوحدة المحلية بقرية دمشير، أن قسم البيئة بالقرية واصل أعماله المكثفة وتم رفع 25  طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن داخل وخارج جبانة قرية دمشير؛ حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة. 

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ومن جانب آخر واصل قسم البيئة بقرية البرجاية استمرار اعمال النظافة، حيث أفاد محمد رمضان رئيس الوحدة المحلية بالقرية أنه تم رفع 30 طن مخلفات وتراكمات بجميع نقاط التجميع بشوارع القرية ومن دماريس وقرية صفط اللبن التابعة للوحدة المحلية بالبرجاية ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة فيروس كورونا، كما تم صيانة اعمدة الإنارة وصيانة 10 كشاف كهربائي بالقرية لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث المرورية ليلا. 

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وأضاف أشرف فرغلي رئيس الوحدة المحلية بقرية نزلة حسين أن قسم الإنارة بالقرية واصل  أعماله الفنية، حيث تم صيانة أعمدة الإنارة وصيانة 30 كشافا كهربائيا بالقرية ومن الطريق العام لمدخل المنيا الشرقي بالفترة المسائية لتيسير حركة سير المواطن والحد من انتشار الحوادث المرورية ليلا.

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وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه الحملات والمتابعات تأتي في ضوء متابعات اللواء اسامه القاضي محافظ المنيا والتي شدد خلالها على مواصلة حملات النظافة اليومية بقرى وأحياء المنيا للقضاء على فيروس كورونا بجانب رفع كفاءة منظومة الإنارة .

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المنيا رفع مخلفات وصيانة كشافات إنارة حملات بالأحياء والقري الدكتور رجب قياتي الدكتور محمد حلمي

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وائل لطفي

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