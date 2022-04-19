الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

وزير البترول في عهد الإخوان: «الاختيار 3» وثّق الأحداث التاريخية التي عانت منها البلاد

اوزير البترول الأسبق
اوزير البترول الأسبق

قال المهندس أسامة كمال، وزير البترول الأسبق، الذي تولَّى حقيبة الوزارة فترة حكم الإخوان، إنَّ مسلسل "الاختيار 3" يعرض إنجازات الدولة والشعب المصري في التصدّى لحكم جماعة الإخوان وإسقاط الإرهابية في مصر.

وأضاف الوزير الأسبق، في تصريحات لـ"الدستور" أنَّ عرضه في هذا التوقيت أمر جيّد، خاصَّة وأنَّه يوثق أزمات المصريين وحالة الصراع التي عانت منها البلاد على مدار عام من حكم الجماعة الإرهابية، الأمر الذي أثار حالة من الغضب الشعبي وصولًا إلى ثورة 30 يونيو 2013.

وأشار، إلى أنَّ "الاختيار 3" دليل قاطع على إرهابية جماعة الإخوان، وإنجاز يمنع الطيار الإسلام السياسي، عن التفكير والتوجيهات المشكوكة التي كانوا يسعوا من خلالها تدمير البلاد، مؤكدًا على أنّه كشف مؤامرات المنظمات الإرهابية وفضحهم بالصوت والصورة.

واختتم: المسلسل جاء بالأحداث التاريخية التي عانى منها المصريين على مدار حكم جماعة الإخوان بشكل مُبسّط يفهمه الجميع.

 

مسلسل الاختيار 3

مسلسل «الاختيار 3» دراما فريدة من نوعها تتناول فترة عصيبة عاشها المصريون في ظل زمن جماعة الإخوان الإرهابية تحت قيادة الرئيس محمد مرسي.

 

ويعرض المسلسل وثائق ومقاطع فيديو حقيقية تكشف الوضع المأساوي الذي عاشته مصر في هذه الفترة، وسط سياق درامي يتضمن تسلسل الأحداث منذ تولي الجماعة الحكم حتى الرحيل بثورة في جميع شوارع مصر 30 يونيو 2013.

 

وتناولت الحلقة السابقة من مسلسل الاختيار 3 تسجيلا يظهر فيه القيادي بالإخوان محمد مرسي ومرشد الجماعة الإرهابية محمد بديع، وهو يتحدث عن الإخواني الهارب أيمن نور ورجل الأعمال إبراهيم المعلم.

 

كما شهدت الحلقة 16، توجيه الفريق أول عبد الفتاح السيسي (ياسر جلال) رسالة لجنود الجيش المصري، قائلا: "اسمحولي اتكلم معاكم في أمر مهم جدا، كل واحد فيكم وهو واقف مكانه سواء ليل أو نهار، في الشمس أو في البرد، لازم يكون عارف هو بيعمل كده ليه، أنت واقف عشان تحمي بلدك، تحمي أهلك".

 

أضاف: "الجيش المصري جيش وطني عظيم، شريف قوي، صحيح، وكل واحد لازم يفتخر أنه جزء من الجيش ده، وكل واحد كمان لازم يكون عارف المسئولية اللي عليه، ولازم يكون قدها، وأنا عارف إنكم قد المسئولية".

 

أسماء أبطال مسلسل الاختيار 3 حسب الظهور:

ياسر جلال: الفريق عبدالفتاح السيسي

صبري فواز: الرئيس المعزول محمد مرسي

كريم عبدالعزيز: زكريا يونس ضابط الأمن الوطني

أحمد عز: مروان العدوي ضابط مخابرات

أحمد السقا: مصطفى خليفة ضابط مخابرات حربية

خالد الصاوي: خيرت الشاطر

عبدالعزيز مخيون: محمد بديع مرشد جماعة الإخوان الإرهابية

بيومي فؤاد: سعد الكتاتني.

 

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قنوات ON

يعرض مسلسل الاختيار على قناة ON E فى تمام الساعة 9:30 مساء

مواعيد الإعادة على قناة ON E

يعاد مسلسل الاختيار 3 فى هذة الأوقات

مواعيد عرض مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

يعرض على قناة ONدراما الساعة 11.20 مساء

مواعيد إعادة مسلسل الاختيار 3 على قناة ON Drama

الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء

مسلسل الاختيار 3 الحلقة 17 الاختيار 3 الحلقة 16 الاختيار ٣ الحلقة 17 مسلسل الاختيار الحلقة 17 مسلسل الاختيار ٣ الحلقة 17 اللواء أحمد فؤاد

رئيس التحرير

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