الثلاثاء 19 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

النيابة تصدر قرارًا جديدًا ضد المتهمين في واقعة «أكياس المياه» بالإسماعيلية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أصدر المستشار أحمد حجازي قاضي المعارضات في الإسماعيلية، اليوم الإثنين، قرارا بتجديد حبس 5 صبية 15 يوم علي ذمة التحقيقات في واقعة وفاة شاب بسبب إلقائهم عليه أكياس المياه.

وأمرت النيابة العامة الأحد، بحبس المتهمين وجميعهم "أحداث" في أعمار تتراوح بين 13 و18 عام 4 ايام علي ذمة التحقيقات.

ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهم ضرب المجني عليه هشام زكريا عمدًا مما أفضى إلى موته، واستعراضهم القوة واستخدامها ضدَّه بقصد إلحاق الأذى به؛ مما أدى لتكدير أمنه وسكينته وطمأنينته وتعريض حياته وسلامته للخطر والمساس باعتباره.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء منصور لاشين مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول بالإسماعيلية، يفيد بوفاة شاب أربعيني يدعى هشام زكريا، متأثرا بإصابته بأزمة قلبية، حيث كان يجلس بكافيتريا بمنطقة الجامعة القديمة، وفوجئ بقيام صبية بإلقاء أكياس مياه عليه ولاذوا بالفرار، مما أثار غضبه، وحاول الإمساك بهم، إلا أنه تعرض لأزمة قلبية فارق على أثرها الحياة.

ونجحت أجهزة الأمن بالإسماعيلية في ضبط المتهمين بارتكاب الواقعة وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانًا قالت خلاله "عقب تداول منشور على موقع "فيس بوك" يتضمن وفاة أحد المواطنين حال ملاحقته بعض الصبية، لقيامهم بإلقاء أكياس مملؤة بالمياه على مجموعة من الأشخاص بالإسماعيلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط مرتكبى الواقعة.

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