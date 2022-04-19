الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

خصومات وندوات وحرف يدوية.. جولة في معرض فيصل للكتاب في دورته العاشرة (صور)

صورة من قعالية بمعرض
صورة من قعالية بمعرض فيصل للكتاب

يمتاز حفل معرض فيصل للكتاب في دورته العاشرة بالعديد من الأنشطة التي تلاقي إقبالا واحتفاء كبيرين من جانب رواد المعرض، وفي التقرير التالي نستعرض فعاليات ومبادرات معرض فيصل للكتاب..

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دور النشر

خصصت دور النشر الحكومية والخاصة العديد من الخصومات لرواد معرض فيصل للكتاب، فقامت الهيئة المصرية العامة للكتاب بتقديم خصومات 20 % على كل كتاب يزيد سعره عن 20 جنيها، فيما قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة كتب تتراوح أسعارها من 1 جنيه وأقصى سعر لكتاب يصل إلى 30 جنيها فقط، فيما قدم المجلس الأعلى للثقافة خصم 50 % على كل الإصدارات، وتقدم دور النشر الخاصة خصومات كبيرة على كل الإصدارات.

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فعاليات يقدمها ذوي الهمم

يقدم معرض فيصل للكتاب مسرحيات معظم أبطالها من ذوي الهمم، ويقدمها أبطال فرقة مسرح الشمس، كما تقدم عددا من المسرحيات التي لاقت إقبالا كبيرا ومنها مسرحيات "حصالة فارغة، وزرار وحيد، والمهرج الكبير"، وقام الأبطال بأداء المسرحيات وسط تصفيق مدوِ من رواد المعرض إلى جانب مسرح عرائس يقدمه شباب موهوب من ذوي الهمم.

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معارض تشكيلية وحرف يدوية

على هامش معرض فيصل للكتاب تقام عددا من المعارض التابعة لوزارة الثقافة وشاركت فيها الهيئة المصرية العامة للكتاب إضافة للهيئة العامة لقصور الثقافة وغيرها، مثل معرض غزل ونسيج وحرف يدوية ونقش على النحاس، وكيفية عمل الخزف وغيرها من الحرف.

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ركن الطفل بمعرض فيصل للكتاب

ركن الطفل هو الأكثر إقبالا في معرض فيصل الرمضاني للكتاب، حيث تولى المركز القومي لثقافة الطفل العديد من الفعاليات والورش وغيرها، وفي ركن الطفل يعرض عددا من الورش للأطفال منها ورش حكي وتلوين وقص ولزق وقصص تحكى عبر نظارة الـ في آر.

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وعن هذه الأنشطة قالت الدكتورة إيمان سند: "هناك العديد من الانشطة تقدم للطفل، وعبر متخصصون في هذا المجال، فهناك قصص تحكى عبر نظارات الـ في آر، الركن الآخر للورش الفنية ونستضيف في معرض فيصل للكتاب مندوب يومي من الهيئة العامة لقصور الثقافة لعرض ورش مختلفة وتعليم الاطفال التلوين والرسم.

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وأكملت سند: “هناك مجموعة فنانين مثل هشام السعيد واحمد طه ودنيا ابراهيم وندى عكوش وهم فنانين من الهيئة المصرية العامة للكتاب يتولون مسئولية الورش في ركن الطفل، وتقام الورش تحت إشرافهم وما ينتجه الأطفال في الورشة يقومون بأخذه معهم”.

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ورش الحكي

يحتوي معرض فيصل للكتاب على ورش حكي وندوات للتعريف بأهم الشخصيات المصرية عبر التاريخ، وتستعين هيئة الكتاب بمندوبين من وزارة الاوقاف لشرح بعض الأمور على الاطفال، ويقدم فيها كتاب الأطفال المصريين نبذات نابعة من سلسلة رؤية، فمثلا قدم عبده الزراع ندوة عن شخصيات لها تاريخ وهو كتابه الذي صدر عن سلسلة رؤية وترجم لأكثر من لغة، وهناك شراكة بين وزارة الاوقاف والهيئة المصرية العامة للكتاب لتجهيز المادة وغيرها.

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ورشة الحكي وقام بعمل سلسلة رؤية مندوبين من وزارة الأوقاف مع عبده الزراع الذي سبق له إصدار كتاب في سلسلة روية شخصيات لها تاريخ وترجم لأكثر من لغة، وهناك شراكة مع وزارة الأوقاف فتقوم الوزارة بتجهيز المادة.

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معرض فيصل للكتاب الهيئة المصرية العامة للكتاب الهيئة العامة لقصور الثقافة المجلس الأعلى للثقافة ذوي الهمم ركن الطفل بمعرض فيصل للكتاب

رئيس التحرير

وائل لطفي

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