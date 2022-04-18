الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«تضامن الدقهلية» تستعد لتسلم الدفعة السابعة من صكوك الطعام (صور)

جانب من الاستلام
جانب من الاستلام

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الإثنين، الشيخ صفوت نظير وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور وائل عبدالعزيز وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، باستلام الدفعة السابعة من لحوم صكوك الطعام بإجمالي 4 أطنان لتوزيعها علي الأسر الأولى بالرعاية بمختلف مراكز ومدن المحافظة خلال شهر رمضان، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

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وأشار “مختار" إلي أن المحافظة  وزعت ما يقرب من 22 طن من لحوم صكوك الطعام على الأسر الأولي بالرعاية حتى الآن.

وأكد "المحافظ" أنه سيتم ايصال صكوك الطعام إلى مستحقيها بكل عزه وكرامه في منازلهم، ووجه بعدم تصوير المواطنين أثناء تسليمهم هذه الصكوك وسيكون هناك متابعة مستمرة للتأكد من وصولها إليهم.

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وأشاد محافظ الدقهلية بجهود وزارة الأوقاف والتضامن الاجتماعي لتوزيع صكوك الطعام سواء كانت لحوم أو سلع غذائية متنوعة على الأسر الأولي بالرعاية علي مستوى الجمهورية.

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية وزارة الأوقاف وزارة التضامن

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