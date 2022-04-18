«الإسكندرية للزيوت»: تعاقدنا على 101 ألف طن زيت خام لسد الاحتياجات حتى يونيو

قال الدكتور احمد عبدالوهاب رئيس شركة الاسكندرية للزيوت والصابون إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، إن القيادة السياسية أصدرت تعليماتها بتوفير احتياطي استراتيجي من الزيوت والسلع الأساسية لمدة لا تقل عن 6 أشهر يتم تجديدها دوريًا.

وأضاف عبدالوهاب فى تصريحات له اليوم الإثنين، أن السلع الاستراتيجية داخل منافذ التوزيع التابعة لشركات الجملة والمجمعات الاستهلاكية تكفي لعدة أشهر ويتم تجديدها بشكل دوري، كما أن محطة الزيوت الصب في المكس يكفي لمدة شهرين، ولن يحدث نقص في أي سلعة.

وتابع "عبدالوهاب"، أن شركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة لديهم شهريًا زيت تمويني يكفي مدة شهرين بكمية تصل إلي 60 ألف طن، وكل مواطن له زجاجة واحدة بحد أقصي 4 زجاجات للبطاقة التموينية الواحدة.

وأشار عبدالوهاب، أنه تم التعاقد على الزيت الخام مدة تكفي حتي شهر يونيو القادم ، ومن خلال تعليمات القيادة السياسية بتوفير احتياطي استراتيجي من الزيوت والسلع الاستراتيجية، تم شراء 101 ألف طن زيت خام محلي ومستورد بسعر 32 ألفا و577 جنيها، مُشيرًا إلى أن وزارة التموين تعاقدت في مارس الماضي، على شراء 101 ألف طن زيت خام منها، و80 ألف طن زيت صويا خام مستورد ، و21 ألف طن زيت صويا خام إنتاج محلي.

وأكد عبدالوهاب أن الدولة تتحمل 7 جنيهات في زجاجة الزيت المطروحة على بطاقة التموين، حيث سعر زجاجة الزيت 800 مللي بـ26.75 جنيه في السوق الحر بينما يتم طرحها على بطاقة التموين بسعر 20 جنيهًا، وزجاجة الزيت 1 لتر 32 جنيها في السوق الحرة، بينما يتم طرحها على البطاقة بسعر 25 جنيها.

وأوضح عبدالوهاب أن قرار الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية بتحديد زجاجة زيت واحدة، لكل مواطن مقيد على البطاقة التموينية أدي إلي منع تسريب الزيت التمويني في السوق السوداء.

جاء ذلك خلال جولة تفقدية على مصنع كفر الزيات في محافظة الغربية التابع لشركة الإسكندرية للزيوت والصابون، بمشاركة أحمد كمال معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي لوزارة التموين والتجارة الداخلية، ورمضان الشحات مدير المركز الإعلامي بوزارة التموين.