الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

مصرع طقلة وإصابة والديها في حادث تصادم بالمنوفية

حادث
حادث

استقبلت مستشفى الباجور العام جثة طفلة ووالديها المصابين من قرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور، وذلك في  حادث تصادم مروع بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على طريق الباجور شبين الكوم بالمنوفية، وتم نقل الطفلة ووالديها المستشفى لتقديم الخدمات الطبية اللازمة.

وبالانتقال والفحص تبين مصرع الطفلة " إ، م" عامين، وإصابة " م، ع" وزوجته "ب، ه‍" على إثر حادث تصادم بين دراجة بخارية كانوا يستقلوها وسيارة ملاكي أمام قرية كوم الضبع دائرة مركز الباجور، تم سؤال شهود العيان والمصابين، وعمل التحريات اللازمة عن الواقعة.

وتلقى اللواء سالم الدميني، مدير أمن المنوفية، إخطارًا من العقيد حسن النشال مأمور مركز شرطة الباجور، يفيد باستقبال بلاغا، بحادث بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على طريق الباجور شبين الكوم، أمام قرية كوم الضبع التابعة لمركز الباجور، وتم انتقال قوة أمنية من المركز لتحقيق في الحادث.

وحرر المحضر رقم 7130 جنح مركز الباجور، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تعليم محافظة المنوفية قانون شرطة وزارة تصادم

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