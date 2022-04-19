الثلاثاء 19 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كتاب جديد يرصد تجربة البرنامج المهنى لمعرض الكتاب

الدكتور هيثم الحاج
الدكتور هيثم الحاج على

تستعد الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج على  لإصدار كتاب جديد يرصد تجربة البرنامج المهني الذي نظمته الهيئة ضمن فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب يناير الماضي 2022، ولاقت استحسان عدد كبير من زوار المعرض.

وشهدت جلسات البرنامج المهني مجموعة من المقترحات والتوصيات، التي تهدف إلى النهوض بصناعة النشر في مصر.

التوصية الأولى: 

وتمثلت التوصيات التي قدمها المشاركون في جلسات البرنامج المهني، اليوم الجمعة، حول أهمية الاستمرار في النهوض بالبنية التحتية بدعم التحول الرقمي، ودعم الناشرين بالتدريب وكافة الوسائل لتأهيل الناشرين إلى هذه المرحلة المهمة في صناعة النشر.

التوصية الثانية:

تمثلت في المحتوى الثقافي الذي يتم تقديمه بكافة الأشكال، سواءً أكان مكتوبًا، أو مرئيًا، أو مسموعمًا، ودعم صناعة سواء أكانوا ناشرين أو فاعلين في الثقافة، ودعم أو إنشاء المنصات المعنية بإنتاج وتقديم محتوى عربي ثقافي.

التوصية الثالثة:

أهمية الورش التدريبية لبائعي الكتب في المكتبات ودور النشر، لما لها من أثر هام لا يخفى على أحد في عملية بيع الكتب، التي تحتاج الإلمام بطبيعة الكتاب جيدًا، وبما يحتويه ويقدمه إلى القارئ.

التوصية الرابعة:

إطلاق مبادرات مبتكرة متنوعة معنية بكتب الأطفال، لتوسيع وتنمية رقعة القراءة بين الأطفال، سواء كانت معينة بالكتاب المطبوع، أو المسموع، أو المنصات الموجهة إلى الأطفال.

التوصية الخامسة:

إنشاء مكتبات إليكترونية صوتية، تتماشى مع التطور التكنولوجي في صناعة النشر حول العالم.

التوصية السادسة:

العمل على دراسة سوق النشر بما يكشف عن نقاط الضعف والقوة، والتكامل بين دور النشر والمكتبات، وتسويق الإصدارات بمختلف أشكالها.

التوصية السابعة:

وضع جدول زمنى يبدأ مع نهاية الدورة الـ53 من عمر معرض القاهرة الدولي للكتاب، وحتى بداية الدورة الـ54، لمتابعة كافة التوصيات التي سيخرج بها البرنامج المهني.

الدكتور هيثم الحاج علي الهيئة المصرية العامة للكتاب البرنامج المهني معرض القاهرة الدولى للكتاب يناير الماضى 2022 صناعة النشر فى مصر

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وائل لطفي

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