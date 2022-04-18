الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

أزهري يوضح حكم غسل الأسنان أثناء صيام رمضان

الشيخ أحمد أبوضيف
الشيخ أحمد أبوضيف

قال الشيخ أحمد أبوضيف، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، إن استعمال الفرشاة لغسيل الأسنان فى نهار رمضان جائز، حيث إنه لا توجد أى مشكلة فى ذلك، فالنبى (ص) يقول: "لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، فالنبي يبين لنا أن تغير رائحة فم الصائم، هى أطيب عند الله عز وجل من ريح المسك. 

أضاف عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، في برنامج "بسيط الدين" الذي تقدمه "الدستور" طوال شهر رمضان، بالتعاون مع مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية: إذا أراد الإنسان أن يستعمل الفرشاة أو المعجون فى نهار رمضان فهذا أمر جائز، لكن عليه أن يحترز من وصول شىء من المعجون إلى جوفه حتى لا يتسبب ذلك في فطره، هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله على سيدنا محمد. 

فى السياق، قال عبد القادر الطويل، عضو مركز الأزهر العالمى للفتوى الإلكترونية، فى هذه الأيام المباركة، أيام شهر رمضان هناك سنة مهجورة من سنن النبى صلى الله عليه وسلم، ولا يتم النظر إليها، ولا بد من إحيائها والمحافظة عليها، حتى ننال الأجر وننال بركتها وثوابها، فالنبى (ص)، قال فى حديث شريف: "لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور"، وهذا الحديث ليس كثير منا يقوم بتطبيقه.

عضو الأزهر العالمي يوضح حكم غسيل الأسنان

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