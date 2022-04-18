هنادي مهنا تكشف عن ردود الأفعال على أغنية «ستو أنا» (فيديو)

كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن سر تألقها ورشاقتها في دور سلمى، في مسلسل "مكتوب عليا" والذي تشارك فيه مع الفنان أكرم حسني.

وقالت "مهنا" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مطبخ الستات": "كان لازم أخد بالي من نفسي، انا بحب الأكل المصري قوي، كمان ماما بتعمل أكل مصري كوراع وعكاوي، ودا السبب في زيادة الوزن".

وعبرت هنادي، عن سعادتها بالعمل مع الفنان أكرم حسني، والانتشار الكبير الذي حققته أغنية "إيه يا ستو أنا"، مضيفًة: "الشغل مع أكرم حسني من أجمل الحاجات اللي حصلت لي، والناس بقت بتنادي عليا "إيه ياستو أنا".