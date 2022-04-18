الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

هنادي مهنا تكشف عن ردود الأفعال على أغنية «ستو أنا» (فيديو)

هنادي مهنا
هنادي مهنا

كشفت الفنانة هنادي مهنا، عن سر تألقها ورشاقتها في دور سلمى، في مسلسل "مكتوب عليا" والذي تشارك فيه مع الفنان أكرم حسني.

وقالت "مهنا" خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مطبخ الستات": "كان لازم أخد بالي من نفسي، انا بحب الأكل المصري قوي،  كمان ماما بتعمل أكل مصري كوراع وعكاوي، ودا السبب في زيادة الوزن".  

وعبرت هنادي، عن سعادتها بالعمل مع الفنان أكرم حسني، والانتشار الكبير الذي حققته أغنية "إيه يا ستو أنا"، مضيفًة: "الشغل مع أكرم حسني من أجمل الحاجات اللي حصلت لي، والناس بقت بتنادي عليا "إيه ياستو أنا".

يوم المصرى الحاج باص شاه الاكل المصري يرى الفنان أكرم حسني بدأ

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

الموت يفجع كريستيانو رونالدو

النيابة تتوصل لانتفاء الشبهة الجنائية فى وفاة أيمن هدهود

النيابة العامة تكشف تفاصيل جديدة فى وفاة أيمن هدهود

الاختيار 3.. «أزمة السولار» عنوان الحلقة الـ17

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.. وبينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل