الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بوتين وتبون يناقشان سوق الطاقة والتوتر فى الشرق الأوسط وأوكرانيا

بوتين
بوتين

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال اتصال هاتفي، اليوم الإثنين، مع نظيره الجزائري عبدالمجيد تبون، التنسيق في سوق الطاقة والتوتر في الشرق الأوسط والوضع في أوكرانيا.
وذكر بيان للخدمة الصحفية في الكرملين، أن الرئيسين الروسي والجزائري أكدا خلال الاتصال الهاتفي، نية مواصلة التنسيق الثنائي في إطار صيغة "أوبك+"، وفي إطار منتدى الدول المصدرة للغاز، من أجل ضمان الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
وأوضح البيان أن بوتين وتبون أعربا عن القلق من تفاقم الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وشددا على أهمية تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية في الشرق الأوسط.
وأشار البيان إلى أن الرئيسين تطرقا إلى الوضع في أوكرانيا واتفقا على مواصلة الاتصالات بين البلدين على مختلف المستويات.

بوتين أوكرانيا الشرق الأوسط تبون سوق الطاقة

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وائل لطفي

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