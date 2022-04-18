المشدد 15 عامًا لمزارع بتهمة الاتجار فى الحشيش

قضت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، بمعاقبة مزارع بالسجن المشدد 15 عاما، وغرامة 100 ألف جنيه ومصادرة المضبوطات وألزمته المصاريف، لاتهامه، بالاتجار فى جوهر الحشيش المخدر.

كانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا يفيد بقيام ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بضبط المتهم "خالد. س. ع"، 27 عامًا، مزارع، مقيم عزبة المنشار بمحافظة الإسماعيلية، وبحوزته 60 قطعة "فرش" لجوهر الحشيش المخدر وزنت ما يقرب 5.690 جرام تقريبا، حال استقلاله سيارته، وعثر معه على مبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهته أقر بإحرازه للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، والسيارة لنقل وترويج المواد المخدرة.

وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة أحالته إلى محكمة جنايات الزقازيق التي أصدرت حكمها المتقدم.