الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

محمد إسماعيل يطالب بإحالة مخالفات الهيئات الاقتصادية للنيابة الإدارية

النائب محمد إسماعيل
النائب محمد إسماعيل

وجه محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الشكر للجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب والجهاز المركزى للمحاسبات على المجهود الكبير فى إعداد التوصيات والملاحظات علىت التقرير الختامى للموازنة العامه للدولة.

وأضاف نائب التنسيقية فى الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، والتى تشهد مناقشة حساب ختامى موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربى، عن السنة المالية 2020 / 2021، أن هناك ملاحظات كشفها الجهاز المركزى للمحاسبات منذ عام 2016 ولم يتم تلافى تلك المخالفات فى الهيئات المختلفة ولم تقوم الحكومة بإحالة المسئولين ومجالس إدارة تلك الهيئات للجهات القضائية وفقا للمادة 5 من القانون 61 لسنة 1963 .

وأوضح إسماعيل أن الوزير المختص عن الهيئة عليه تحويل المخالفات إلى النيابة الإدارية.

وتابع أن عدم الاستفادة من بعض المشروعات الاستثمارية يرجع إلى أسباب فنية، كما أن الخسائر التى لحقت بالمشروعات الاستثمارية جاءت بسبب عدم متابعة تلك المشروعات أو إعداد دراسات جدوى دقيقة قبل البدء فيها ومثال ذلك "الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى" فى 10 محافظات بلغت الآثار المالية الناجمة عن تأخر المشروعات بقيمة 9.9 مليار جنيه.

وطالب إسماعيل، الحكومة بالتفكير داخل الصندوق أولا حيث أن الديون المستحقة للحكومة لدى الغير تتزايد عاما بعد عاما فقد كانت ٢٢٦ مليار جنيه عام ٢٠١٦ ووصلت إلى ٤٦٥ مليار جنية العام الحالى مما يمثل ٩٩ % من العجز النقدى .

و طالب الحكومة يتلاقى تلك الملاحظات و الرد على المجلس الموقر بما تم من إجراءات.

محمد عبدالعزيز "نائب التنسيقية" يطالب بتشكيل لجنة لتحصيل الديون المستحقة للحكومة

من جانبه قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملاحظات النواب والجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للموازنة متكررة دون جدوى أو استجابة واضحة.

وأضاف عبد العزيز، في كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن ١٧ هيئة اقتصادية لم تقدم حسابها الختامي حتى الآن، وهو أمر متكرر أيضا، إضافة إلى تحقيقها خسائر كبيرة دون برنامج إصلاحي لها.

ولفت نائب التنسيقية، إلى أن هناك عجزا واضحا من الحكومة في تحصيل الديون المستحقة لها والتي وصلت إلى نصف مليار جنيه، مطالبا بضرورة تشكيل لجنة لحسم المشكلة.

النائب محمد إسماعيل تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين الجهاز المركزى للمحاسبات الحكومة خسائر المركزى قانون

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

أول تعليق من والد روان الحسينى بعد القصاص من قاتل ابنته «فيديو»

توجيهات رئاسية للحكومة وللمحافظين بضبط أسعار السلع الغذائية والاستهلاكية والخضراوات

خطط حرق القرآن تشعل السويد وإدانات عربية واسعة.. القصة الكاملة

إجازة عيد الفطر 2022.. يتخللها إجازات أسبوعية ورسمية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. "تايه بمزاجه" نموذجا

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟