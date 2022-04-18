محكمة الإسماعيلية تقرر إعدام قاتل أزهري في القصاصين

أصدرت محكمة جنايات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية، برئاسة المستشار "معوض ثروت" بالإعدام شنقا لقاتل صبي الإسماعيلية، البالغ من العمر 14 عاما، ويدرس بالأزهر الشريف.

وكانت أحالت محكمة جنايات الإسماعيلية إحالة أوراق المتهم إلى فضيلة مفتي الجمهورية في القضية المتهم فيها بخطف وقتل صبى وإلقاء جثته في إحدى الأراضى الزراعية بالإسماعيلية.

ووجهت المحكمة لـ "محمود. أ. " سائق توك توك، تهمة خطف وقتل صبى 14 عامًا يدرس بالأزهر الشريف، حيث قام المتهم بخنق الضحية وقتله وإلقاء جثته في أحدى الأراضى الزراعية، بعزبة أم مشاق التابعة لقرية القصاصين القديمة بمركز التل الكبير في الإسماعيلية.

وحضرت أسرة الصبي المجني عليه في واقعة خطف وقتله وإلقاء جثته في إحدى الأراضى الزراعية بعزبة أم مشاق التابعة لقرية القصاصين إلى محكمة جنايات التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.

وقال والد المجني عليه مقيم بمنطقة البعالوة التابعة لمركز ومدينة التل الكبير بالإسماعيلية، ان نجله يدرس بالأزهر الشريف ويبلغ من العمر 14 عامًا، بالإضافة لعمله سائق توك توك، لمساعدة الأسرة على المعيشة.

وتعود أحداث الواقعة عندما عثرت أهالي قرية المشاق التابعة لقرية القصاصين القديمة بالإسماعيلية، على جثة صبي صغير ملقى بالأراضي الزراعية، وعلى الفور أبلغ الأهالي الأجهزة الأمنية؛ التي تبينت أن الجثة لصبي يبلغ من العمر 14 عاما، وتم التبليغ عن اختفائه منذ 7 أيام قبل وقوع الحادث.

وكشفت الأجهزة الأمنية ملابسات الحادث، حيث تلقت أهل الضحية؛ اتصالا هاتفيا من أحد الأشخاص؛ يُطالبهم بفدية قدرها 150 ألف جنيه مقابل عودة ابنهم لهم، وعليه استطاعت تحريات المباحث الوصول إلى المتهم، وهو سائق توك توك، وبمواجهته اعترف بارتكابه الجريمة، وأنه خطف صبي الإسماعيلية، وقتله وتخلص من جثته في الأراضي الزراعية بعزبة أم المشاق، التابعة لقرية القصاصين في مركز التل الكبير بمحافظة الإسماعيلية.