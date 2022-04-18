محافظ بورسعيد يتابع سير العمل في إنشاء مشروعات بحي الضواحي

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم، سير ومعدلات العمل الجارية في إنشاء أبراج بالميرا بحي الضواحي، وذلك خلال جولة تفقدية موسعة على عدد من المشروعات الجاري تنفيذها في مختلف الأحياء، رافقه خلالها هالة أبوالعز رئيس حي الضواحي، والجهات التنفيذية.

واستمع محافظ بورسعيد لشرح من أحد المختصين حول نسب التنفيذ الحالية للمشروع، والخطة الزمنية المحددة للانتهاء من كل الأعمال، موجهًا بالإسراع في معدلات العمل.

وأكد محافظ بورسعيد أن مشروع أبراج بالميرا لحي الضواحي، يضم إنشاء عدد 8 أبراج سكنية على مساحة (4.25) فدان، عبارة عن عدد 10 أدوار متكررة يحتوي كل دور على عدد 4 وحدات سكنية.

محافظ بورسعيد



تتكون من عدد (3 غرف + صالة + مطبخ + عدد 2 حمام)، ودور أرضي يتكون من عدد 4 محلات تجارية على الواجهة الرئيسية وجراجات خلفية لكل برج، بالإضافة إلى جراج متكون من طابقين ومتصل بالأبراج ويوجد بأعلى بلاطة الدور الأول ممشى خاص بسكان الكمبوند، جراج علوى بكامل مسطح الأبراج ومتصل بمبنى الجراج الرئيسى لتحقيق سهولة المناورة وحركة السيارات في الدخول والخروج، بإجمالي عدد الوحدات السكنية بالبرج الواحد 40 وحدة سكنية، وإجمالي عدد الوحدات بالمشروع 320 وحدة سكنية، وإجمالي عدد المحلات التجارية بالمشروع 28 محلًا تجاريًا بمساحات مختلفة، وعدد غرف المحولات بالمشروع 8 غرف محول، فضلًا عن عدد 1 خزان مياه لزوم أعمال الدفاع المدني والحريق بالمجموعة الثانية من الأبراج.

محافظ بورسعيد

ووجه المحافظ بالتنسيق بين كل الجهات المختصة بالعمل والالتزام بالموعد المحدد لإنهاء المشروع، لتحقيق سهولة المناورة وحركة السيارات في الدخول والخروج، بإجمالي عدد الوحدات السكنية بالبرج الواحد والخطة الزمنية المحددة للانتهاء من كل الأعمال، موجهًا بالإسراع في معدلات العمل.

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محافظ بورسعيد