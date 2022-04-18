ضباب الدماغ أحد أكثر علامات COVID-19 الطويلة شيوعًا.. فكيف تتعامل معها ؟

منذ بداية الوباء، كان ضباب الدماغ علامة شائعة للعدوى، حتى بعد التعافي من العدوى الأولية ، تستمر أعراض COVID-19 هذه في إزعاج الناس لعدة أشهر، لا يعد ضباب الدماغ في حد ذاته حالة طبية ولكنه يستخدم لوصف مجموعة من الأعراض بما في ذلك قلة التركيز والارتباك والأفكار الضبابية.

كل هذه العوامل يمكن أن تؤثر على الوظيفة اليومية للشخص وقد تجعلهم يشعرون بالغضب وفقًا لموقع timesofindia

الآثار طويلة المدى لضباب الدماغ

يعتقد الخبراء أنه على الرغم من أن مشكلة ضباب الدماغ تتحسن بمرور الوقت، إلا أنه في حالة الإصابة بفيروس كورونا قد يكون له تأثير خطير على صحة الدماغ، في تقرير نُشر في صحيفة التابلويد البريطانية، أشار البروفيسور جودوين إلى الأبحاث الناشئة التي تشير إلى أن الفيروس يتسبب في تلف الميتوكوندريا في خلايا الدماغ.

من المعروف أن الفيروس التاجي يمكن أن ينتقل إلى أي جزء من الجسم، مما يؤدي إلى مجموعة من الأعراض الجسدية وبالمثل ، فإنه يدخل إلى الدماغ من خلال الحاجز الدموي الدماغي غير المنفذ وقد يؤدي إلى تلف خلايا الدماغ السليمة، يقفل الفيروس الأوعية الدموية ويتكاثر داخل خلاياه ثم يمر عبر الدماغ.

كيفية تعزيز نمو خلايا المخ السليمة

قد يؤثر الضرر الذي يسببه الفيروس في خلايا الدماغ على جهاز المناعة ويزيد من خطر الإصابة بعدوى شديدة. يقترح البروفيسور جودوين تناول الأطعمة المغذية التي تدعم خلايا الدماغ السليمة، يمكن أن تساعد الأطعمة المليئة بالمغذيات في التجديد السريع لخلايا الدماغ ، وخاصة تلك الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية. بذور الكتان، بذور الشيا ، الأسماك ، الجوز ، التوفو ، المحار ، زيت الكانولا ، الفاصوليا البحرية ، براعم بروكسل ، والأفوكادو هي بعض المصادر الممتازة لأحماض أوميغا 3 الدهنية. بصرف النظر عن هذا ، يمكن أن تكون الأطعمة الغنية بحمض ألفا ليبويك و L-carnitineوالكرياتين مفيدة أيضًا في تحسين صحة الدماغ، يمكن العثور على هذه العناصر الغذائية بسهولة في الدواجن والبيض والمكسرات والفاصوليا والبذور والسبانخ.

حالات صحية أخرى يمكن أن تسببها تلف خلايا الدماغ

وكشف البروفيسور أيضًا أن الفيروس التاجي الذي يدخل خلايا الدماغ يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتفاع مستوى السكر في الخلايا العصبية، يحدث ذلك لأن الميتوكوندريا في النيوترونات تغير شكلها وهيكلها بسرعة، مما يؤدي إلى تغييرات أيضية عميقة بشكل عام. يمكن أن يزيد في النهاية من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري ، وهو مرض تم الإبلاغ عنه لدى العديد من الأشخاص بعد التعافي من فيروس كورونا؛ لتجنب ذلك ، يوصي الأستاذ بتقليل استهلاك الكربوهيدرات المكررة والسكر.

طرق أخرى لعلاج ضباب الدماغ

من الواضح أن الالتهاب حول الدماغ الذي يسببه الفيروس يؤدي إلى ضباب الدماغ ، ولكن هناك أيضًا بعض العوامل غير المباشرة التي قد تساهم في حدوث هذه الحالة أيضًا. البعض يكونون:

نوعية النوم الرديئة

كآبة

زيادة التوتر أو القلق

التغييرات الغذائية

قلة النشاط البدني

الآثار الجانبية لبعض الأدوية

لذلك، عندما تشاهد أعراض ضباب الدماغ ، حاول التفكير في كل هذه العوامل وتعديل روتينك اليومي وفقًا لذلك، قد يساعد تبني عادات صحية في تعزيز وظائفك العقلية.