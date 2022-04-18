الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إصابة شخصين إثر اندلاع حريق بمنزل في ههيا بالشرقية

حريق
حريق

أصيب شخصين من محافظة الشرقية، فى اندلاع حريق بشقة سكنية، بدائرة مركز ههيا، وتم تحرير المحضر اللازم.

تلقى اللواء محمد والي، مدير امن الشرقية، اخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا باندلاع حريق فى شقة سكنية بالطابق الثاني، في عقار مكون من 3 طوابق، بقرية الزرزمون، بمركز ههيا، بمحافظة الشرقية.

و اسفر الحريق عن إصابة كل من “ ت.ا.ك”، 39 سنة، و “ م.ع.ا” 29 سنة، بحالات اختناق، وتم نقلهم لمستشفى ههيا المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وفى سياق متصل،  سيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية، على حريق بمحطة وقود بمركز الإبراهيمية، قبل امتدادها، ولم يسفر الحريق عن وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء محمد والى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة الإبراهيمية، باندلاع  حريق بمحطة وقود ناحية عزبة البكاكرة دائرة المركز، ودفعت قوات الحماية المدنية  بـ5 سيارات إطفاء، للسيطرة على الحريق وإخماده.

وتبين نشوب الحريق بالكابل المغذي للمحطة، نتيجة ماس كهربائي وتمت السيطرة على الحريق قبل امتداده  لباقى أنحاء المحطة، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية.

محافظة العلاج الحماية المدنية خسائر مستشفى امن الشرقية المركزى

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وائل لطفي

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