الحكومة العراقية تطوي صفحة المدارس الطينية في المناطق المحررة من داعش

أعلنت الحكومة العراقية ، اليوم الإثنين، غلق ملف المدارس الطينية في مدينة كركوك، فيما أشارت إلى وجود تسوية لرفد مدارس المناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية بالملاكات التدريسية.

وقال مدير عام تربية كركوك عبد علي حسين طعمة : أن هناك خطة لبناء مدارس جديدة سواء ضمن الاتفاقية الصينية أو المشاريع التي تنفذها التربية وخطط المحافظة، للقضاء على ظاهرة الدوام الثلاثي وفكّ الاختناقات بعدد الطلبة في الصفوف. بحسب ما ذكر لوكالة الانباء العراقية (واع).

ولفت إلى الحاجة القصوى لوجود المدارس الكرفانية في بعض المناطق كون الأراضي غير مخصصة لبناء المدارس أو عائديتها تكون لوزارات أخرى.

وتابع أن الخطة التي باشرت بها تربية كركوك أسهمت بالقضاء على المدارس الطينية في جميع مناطق المحافظة، مبينًا أن تربية كركوك حصلت على المركز الأول على مستوى العراق ببناء المدارس حسب تقييم وزارة التربية للعام الحالي.

وتابع، أن تربية كركوك مستعدة لإجراء الامتحانات النهائية للعام الدراسي الحالي وتوفير الأجواء المناسبة لها"، مشيرًا إلى أن "العام الحالي أفضل من السابق بسبب عودة الدوام الحضوري بشكل منتظم.

وبيَّن أن "هناك إجراء تسوية لرفد المناطق المحررة من عصابات داعش الإرهابية بالملاكات التدريسية ولاسيما في ناحيتي الرياض والرشاد بما يضمن انسيابية العملية التربوية.

منظمة الأمم المتحدة للطفولة

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"في مايو 2019، عبر بيان لها أن 50% من المدارس "بحاجة إلى التأهيل والترميم".

وأشارت إلى أن نقص "المدارس والكوادر التربوية والتعليمية في العراق أسفر عن ازدحام الصفوف المدرسية بالتلاميذ، ويعاني الأطفال من أجل التعليم، حتى اضطر العديد منهم إلى ترك الدراسة.

العراق في الحاجة إلى بناء 8 آلاف مدرسة

وتتحدث الأرقام الرسمية في العراق عن الحاجة إلى بناء 8 آلاف مدرسة، خلال السنوات الخمس القادمة، مشيرة إلى أن ما يعرف بالدوام الدراسي الثلاثي يكثر في القرى والأرياف.

والمقصود بالدوام الثلاثي، هو سريان ثلاثة أنواع من الدوام في مدرسة واحدة، ويكون ذلك في الصباح والظهر والمسائي، الأمر الذي يؤدي إلى تقليل الساعات التي يدرسها التلميذ في الحالة الطبيعية.

ويبدأ الدوام الصباحي عادة في هذه المدارس، على الساعة الساعة 8 صباحا ويستمر حتى 11 صباحاً، ثم ينطلق دوام الظهر الذي يمتد حتى الساعة 3 ظهرا.

أما الدوام الثالث فينتهي مساءً بحلول الساعة 6 مساءً، وسط تنبيه من خبراء التربية إلى تأثيرات سلبية كبرى لهذا النمط على تحصيل الطلاب.