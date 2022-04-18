بدء محاكمة المتهم بقتل لاعبة كرة السرعة «روان الحسيني».. والنيابة تطلب الإعدام

بدأت الدائرة الثانية بمحكمة جنايات فوه بكفر الشيخ، برئاسة المستشار خالد بدر الدين، نظر أولى جلسات محاكمة قاتل الطالبة روان الحسيني، لاعبة كرة السرعة بنادي دسوق.

وطالب ممثل النيابة العامة بكفر الشيخ، توقع عقوبة الإعدام على المتهم بقتل روان محمد الحسيني، بطلة العالم بكرة السرعة، وذلك أثناء نظر أولي جلسات المحاكمة، بمحكمة جنايات كفر الشيخ.

وأكد ممثل النيابة العامة المستشار فادي باسيلي ومحمد المسيري ممثلي نيابة دسوق بمحافظة كفر الشيخ، أن المتهم غدر بالمجني عليها وباغتها وانقض عليها وقتلها في جناية غير مقترنة بالعمد، ولكنها مقترنة بجريمة أخرى وهي السرقة، حيث سرق المتهم المجني عليها وقتلها خشية أن يفتضح أمره.

وكان المتهم بقتل روان الحسيني اعترف تفصيليا بكيفية ارتكاب جريمته، إذ تعقب الفتاة أثناء سيرها في الشارع ليلا وحال مشاهدته دلوفها إلى باب العمارة التي تقطن فيها خالتها، صعد ورائها مستغلا ظلام السلم وهددها بالصعود معه إلى سطح العمارة بحجة التفاهم وعدم قتلها، وطلب منها أموالا فأعطته الموبايل الخاص بها وقرطها الذهبي و50 جنيها، إلا أنها حاولت الهرب منه.

وطالب محمد الحسيني، والد المجني عليها «روان» ، خلال تصريحات خاصة لـ«الدستور» بالقصاص السريع من القاتل هو الحل الوحيد في هذه القضية، خاصة بعد اعترافه وتمثيله للجريمة.

وأضاف الحسيني، أنه بعد موت روان «القاتل سحب الفرحة من البيت كاملًا وكتب الحسرة والحزن على قلوبنا طوال الحياة»، موجهًا الشكر لكافة الأجهزة الأمنية لسرعة ضبط الجاني وتقديمه للعدالة وهو ما تسبب في ارتياح الجميع، حيث كشفت الشرطة أن القاتل مسجل خطر وله 17 سابقة، وهو مؤشر خطر على وجوده طليقًا بين الناس فكانت النتيجة قتل «روان» لسرقتها.