الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق بمحل أحذية شرق الإسكندرية

مكان الحريق
مكان الحريق

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية، ندب الأدلة الجنائية لمعاينة مكان حريق بمحل أحذية دون وجود إصابات، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وسؤال شهود العيان حول الواقعة.
تلقى اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة النجدة، يُفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق بمحل أحذية بشارع جمال عبد الناصر بمنطقة ميامي بدائرة قسم شرطة المنتزه أول، دون حدوث إصابات.
وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات الحماية المدنية إلى محل البلاغ، والدفع بـ4 سيارات إطفاء، وسيارتين إسعاف وطوارئ شركة الكهرباء لمحل الواقعة، والسيطرة على الحريق.
وتبين من المعاينة الأولية، نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي، ما أدى إلى اشتعال النيران بمحتويات المحل.

 تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.

الحماية المدنية حريق الإسكندرية قسم شرطة الاولى تحقيقات ناصر العاملين

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