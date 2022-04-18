التصريح بدفن جثة شاب توفي إثر انقلاب «موتوسيكل» بالمحلة

أمرت النيابة العامة في الغربية، اليوم الأثنين، التصريح بدفن جثة شاب توفى في انقلاب دراجة نارية "موتوسيكل" على طريق "المحلة ـ زفتي" بالقرب من قرية شبرا بابل مركز المحلة.

و تلقى اللواء هاني عويس مدير أمن الغربية إخطارا من العميد عصام مصطفى عوض مأمور مركز المحلة، بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث مروري على طريق المحلة زفتي انتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتبين انقلاب دراجة نارية يستقلها شاب بعد أن اختلت عجلة القيادة بيده، ويدعي "م ا.ع".

تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى المحلة العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.