الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

إزالة 284 عقارا خلف سور مجرى العيون ونقل 836 أسرة لـ«كمبوند الخيالة»

عقارا
عقارا

تابعت الأجهزة التنفيذية بحي مصر القديمة بمحافظة القاهرة، أعمال إزالة مناطق السكر والليمون والجيارة وحوش الغجر، وإخلاء 284 عقارًا من إجمالي 520 عقارًا وتسكين 836 أسرة مستحقه بـ"كمبوند الخيالة" من إجمالي 1660 أسرة.

ومن جهتها أكدت محافظة القاهرة، أن الأعمال تجرى بشكل آمن وبتعاون تام مع أهالي المنطقة، كما تتم أعمال التسكين بصورة فورية بوحدات بديلة مجهزة بمدينة متكاملة الخدمات بالخيالة بتنسيق تام وتكاتف بين كافة الأجهزة التنفيذية والشرطية بالمنطقة الجنوبية وحي مصر القديمة.

وأشارت المحافظة، إلى أن الجميع يشهد حاليا الحصاد الأخير للقضاء على المناطق غير الآمنة والخطرة، مؤكدة أن ملف العشوائيات يعد ملف شائك ظل لعقود طويلة تعاني منه آلاف الأسر إلى أن أولت القيادة السياسية كامل اهتمامها للقضاء على هذا الملف وتوفير حياة كريمة للمواطنين من خلال أعمال التطوير المستمرة التي تشهدها تلك المناطق.

وتأتي الأعمال استكمالاً لجهود الدولة لتطوير كافة المناطق غير الآمنة والخطرة والتي تم الانتهاء منها، مثل عزبة أبو قرن وبطن البقرة والخيالة والمدابغ، وذلك تحقيقا لشعار "مصر بلا عشوائيات" ليشمل مناطق أخرى، تنفيذًا لمخطط تطوير سور مجرى العيون وإخلاء ما يقرب من 95 فدانا لإنشاء مجتمع حضارى سكني وترفيهي يعيد للقاهرة مظهرها العريق.

ازالة عشوائيات سور مجرى العيون محافظ القاهرة محافظة القاهرة أخبار محافظة القاهرة

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