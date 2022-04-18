قرقاش: موجة الكراهية والتعصب ضد ديننا الإسلامى مرفوضة

أكد الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات، أن موجة الكراهية والتعصب التي تشهدها السويد ضد الدين الإسلامي مرفوضة، وتشكل خطرًا لتبنيها فكرًا رافضًا لمبادئ التعايش.

ونشر عبر صفحته بموقع "تويتر": "ما يجري يؤكد نجاعة نهج التسامح الذي يُميز الإمارات واختارته مسارًا لها، وانعكس إيجابًا على مجتمعها الذي يعيش فيه العديد من الثقافات والديانات بكل أمن واستقرار".

وفي وقت سابق، أعلنت الشرطة السويدية عن إصابة 3 أشخاص بالرصاص خلال صدامات في نوركوبينغ، جنوب غرب ستوكهولم، بين الأمن ومتظاهرين احتجوا ضد جماعة يمينية متطرفة.