الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

سقوط المتهمين بممارسة البلطجة على عمال شركة دعاية بالقاهرة

حبس
حبس

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين بممارسة البلطجة على عمال شركة دعاية وإعلان بالقاهرة، حيث تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من «مدير شركة دعاية وإعلان» بتضرره من «شخصين» لقيامهما بمنع العاملين بالشركة عمله من استكمال فك وتركيب الإعلانات الخاصة بالشركة «أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم»، ومطالبتهما لهم بدفع مبالغ مالية نظير السماح باستكمال عملهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها «شخصين- لأحدهما معلومات جنائية».

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما «بندقية خرطوش»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازة البندقية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهمين.

ممارسة البلطجة شركة دعاية وإعلان البساتين مدير شركة دعاية وإعلان مديرية امن القاهرة

رئيس التحرير

وائل لطفي

العائدون.. أحفاد «محسن ممتاز» يواجهون داعش

الأكثر قراءة

الجثة خالية من آثار عنف.. الطب الشرعى يكشف سبب وفاة أيمن هدهود

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

ياسر برهامي يكشف لـ«الدستور» كواليس صدام الإخوان والسلفيين (حوار)

الاختيار 3 الحلقة 17.. تسريب جديد لمرسى والشاطر: مفيش حاجة اسمها تحالف بين الإخوان والنور

فى أول تعليق له على محاولة اغتياله فى «الاختيار 3».. ياسر برهامى يكشف لـ«الدستور» كواليس ما جرى له

الموت يفجع كريستيانو رونالدو

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

العائدون.. ملحمة وطنية لرجال الظل على الشاشة

حسين دعسة

اقتحامات الأقصى تنذر بأزمة وجود للحكومة الائتلاف «البينيتي» المتطرف

أحمد سعد زايد

الإلحاد كناتج لتيارات العنف الأصولى

ماجد حبته

لخبطة الإجازات الرسمية!

محمود خليل

إفطار «ألف ليلة».. وسحور «أحسن القصص»

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

إطلاق صاروخ من غزة تجاه مستوطنات الغلاف.. وبينيت يعقد جلسة مشاورات أمنية

أمين «التعاون الإسلامى» ووزير الخارجية الفلسطينى يبحثان الاعتداءات الإسرائيلية على الأقصى

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل