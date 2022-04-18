سقوط المتهمين بممارسة البلطجة على عمال شركة دعاية بالقاهرة

نجحت أجهزة الأمن في ضبط المتهمين بممارسة البلطجة على عمال شركة دعاية وإعلان بالقاهرة، حيث تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من «مدير شركة دعاية وإعلان» بتضرره من «شخصين» لقيامهما بمنع العاملين بالشركة عمله من استكمال فك وتركيب الإعلانات الخاصة بالشركة «أعلى الطريق الدائرى بدائرة القسم»، ومطالبتهما لهم بدفع مبالغ مالية نظير السماح باستكمال عملهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ارتكابها «شخصين- لأحدهما معلومات جنائية».

عقب تقنين الإجراءات وبإعداد الأكمنة اللازمة أمكن ضبطهما، وبحوزة أحدهما «بندقية خرطوش»، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وحيازة البندقية بقصد الدفاع عن نشاطهما الإجرامى، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وحبس المتهمين.