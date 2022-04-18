الإثنين 18 أبريل 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

أين المحافظون اليوم؟.. محافظ بورسعيد يستقبل السكرتير العام الجديد.. ومحافظ أسوان يعتمد حركة لرؤساء الأحياء والقرى

محافظ بورسعيد
محافظ بورسعيد

شهدت الساعات الأولى من صباح اليوم نشاطًا ملحوظًا للمحافظين في مختلف المحافظات، ويرصد "الدستور" في السطور التالية بعض الفعاليات والأحداث المهمة منذ الصباح حتى الساعة.

محافظ أسوان يعتمد حركة محدودة لرؤساء الأحياء والقرى

اعتمد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، حركة تغييرات محدودة لرؤساء الأحياء، تستهدف تنشيط العمل الميدانى ليل نهار والتعامل السريع مع المشاكل والمطالب الجماهيرية بما يحقق جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ليساهم ذلك في تحسين مستوى معيشتهم.

وجاء ذلك في إطار رؤية المحافظة لتجديد الدماء بقيادات وكوادر شابة قادرة على تحمل المسئولية بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الحالية.

وأكد محافظ أسوان أن ذلك يأتى متواكباً مع إصدار اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، الحركة السنوية لقيادات الإدارة المحلية، والتى تضمنت نقل محمد محمود أبوغنيمة سكرتير عام محافظ الدقهلية، لتولى منصب سكرتير عام محافظة أسوان، وكذا نقل فاطمة أحمد إبراهيم سكرتير عام مساعد محافظة أسيوط، لتولى منصب سكرتير عام مساعد محافظة أسوان، مع تكليف إبراهيم سليمان برئاسة مركز ومدينة إدفو بدرجة مدير عام.

محافظ أسوان يتابع تنظيم 30 جلسة توعية لـ1236 سيدة بقرى حياة كريمة - بوابة الشروق - نسخة الموبايل
محافظ أسوان

غلق وتشميع 12 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بمحافظة الغربية

أعلن طارق رحمي، محافظ الغربية، عن أنه تم غلق وتشميع 12 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق الجديدة والإجراءات الاحترازية، على مستوى مراكز ومدن المحافظة، وذلك خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكد «رحمى» استمرار الحملات والمتابعة بمراكز ومدن المحافظة، لرصد المخالفين لمواعيد الغلق الجديدة للمحلات، والمخالفين للإجراءات الاحترازية المقررة من مجلس الوزراء للحماية من كورونا، مناشدا الجميع تطبيق الإجراءات الاحترازية والالتزام بمواعيد الغلق للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

كما شدد محافظ الغربية على تكثيف حملات التطهير والتعقيم للمنشآت الخدمية، بمراكز ومدن المحافظة، وأهمية دور جميع الجهات والمجتمع المدنى فى نشر الوعى بضرورة اتباع تلك التعليمات، وأيضا أهمية ارتداء الكمامات والحد من التجمعات.

تعرف على إنجازات محافظة الغربية خلال العامين الماضيين | بوابة أخبار اليوم الإلكترونية
محافظ الغربية

محافظ بورسعيد يستقبل السكرتير العام الجديد للمحافظة

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الإثنين، اللواء عاطف وجدي، السكرتير العام الجديد لمحافظة بورسعيد، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد.

وقدم محافظ بورسعيد التهنئة للواء عاطف وجدي على منصبه الجديد، متمنيا له مزيدا من التوفيق والتقدم في العمل، مؤكدا أن محافظة بورسعيد تشهد تنمية غير مسبوقة خلال الفترة الحالية، فضلا عن التطور الكبير في الجهاز الإداري لمحافظة بورسعيد، والدفع بالكوادر المؤهلة على أعلى مستوى لتكون قادرة على تنفيذ المهام والمسئوليات التي تتواكب مع التنمية التي تجري في مختلف القطاعات، منوها إلى أن التطور المستمر في أداء الموظفين وروح التعاون والمشاركة التي تجمع العاملين في الديوان العام كانت أحد أسباب تطور الخدمات المقدمة للمواطنين والنهوض بالنظام الإداري.

محافظ بورسعيد: معدات جديدة للارتقاء بمستوى الخدمات في الأحياء | المصري اليوم
 محافظ بورسعيد
وزير التنمية المحلية التجمع محمد محمود الحمل ملح محافظ أسوان حسين طالب ماضي الوزراء محافظ الدقهلية متابعة

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