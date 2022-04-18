1000 جنيه مكافأة من «الأوقاف» لمدير مديرية بنى سويف

حققت مديرية أوقاف بني سويف مبيعات صكوك أضاحي من اللحوم السودانية بلغ 54 صكا للأضاحي بإجمالي مبلغ 118800 جنيه.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية لمدير مديرية أوقاف بني سويف قدرها ألف جنيه، كونها أول مديرية تحقق أكثر من 50 صك أضاحي في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى لحوم.

يذكر أن وزارة الأوقاف وفرت هذا العام صك أضحية من اللحوم البلدية بقيمة (3800 جنيه)، وصك أضحية من اللحوم السودانية بقيمة (2200) جنيه، هذا بالإضافة إلى صك الإطعام المتوافر طوال العام بقيمة (300) جنيه.