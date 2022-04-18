أحداث مسلسل الكبير 6 الحلقة 17.. جوني يقدم محتوى فيديو مختلف بعد تفوق هدرس

ننشر ملخص أحداث مسلسل الكبير أوي 6 الحلقة 17 على قناة ON التي تواصل عرض حلقات مسلسل الكبير أوى الجزء السادس بشكل يومى خلال شهر رمضان بعدما حقق مسلسل الكبير اوى نجاحا كبيرا منذ عرض اولى حلقاته بالتزامن مع انطلاق السباق الرمضانى الذى يشهد تنافسًا كبيرًا بين النجوم.

أحداث مسلسل الكبير 6 الحلقة 17

و تشهد الحلقة السابعة عشر من مسلسل الكبير اوى محاولات مستميتة من جونى لتغيير محتوى الفيديوهات التى يقدمها عبر يوتيوب وذلك عقب تفوق هدرس عليه وحصد آلاف المتابعين.

فيبدأ جونى فى وضع خطة ليصبح أشهر يوتيوبر خلال فترة قليلة وتشب بينه و بين هدرس العديد من الخلافات كما يستعين باراء من حوله لتقديم محتوى معبر و مختلف.

مواعيد عرض مسلسل الكبير أوى 6 الحلقة 17

يُعرض المسلسل بشكل حصري على شبكة قنوات «ON E» قبل بداية موسم رمضان، إذ يتم بث المسلسل وإعادته من خلال قنوات الشبكة فقط.

والحلقة 17 من مسلسل الكبير أوي 6، والتي من المقرر عرضها مساء اليوم بعد أذان المغرب مباشرة في تمام الساعة 6:20 مساءً، وتتم إعادة الحلقة في تمام الساعة 1:50 صباحا وذلك للمرة الأولى بعد العرض الأول، في حين تتم إعادتها للمرة الثانية في تمام الساعة 2 ظهرا من مساء اليوم التالي.

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مسلسل الكبير أوي 6

مسلسل الكبير أوي 6 بطولة أحمد مكي، الوجه الصاعد رحمة أحمد، و محمد سلام، و بيومي فؤاد، و هشام إسماعيل، و سما إبراهيم، و محمد اوتاكا، و ليلى عزالعرب، و مصطفى غريب، و حسن القناوي، و علاء زينهم، و حسين ابو حجاج، و ضيوف الشرف ماجد الكدوانى، و حمدي الميرغني، نرمين الفقي، و أسماء جلال، و سليمان عيد وآخرون، تأليف مصطفى صقر، إخراج أحمد الجندي.