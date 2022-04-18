«تعليم القاهرة»: نسبة حضور طلاب 4 ابتدائي في الامتحانات 70 %.. وأولى ثانوي 80%
أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حضور جميع الطلاب في الامتحانات المقررة اليوم (المهارات المهنية لطلاب ٤ ابتدائي والامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي).
وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن نسبة حضور طلاب ٤ ابتدائي كانت ٧٠% بينما بلغت نسبة حضور طلاب الصف الأول الثانوي لتجريب منصة الامتحانات الجديدة ٨٠%.
وقالت المصادر إن المديرية على تواصل مستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحل أي مشكلة تواجه الطلاب.