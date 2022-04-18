الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تحقيقات ومتابعات

«تعليم القاهرة»: نسبة حضور طلاب 4 ابتدائي في الامتحانات 70 %.. وأولى ثانوي 80%

طلاب ثانوي
طلاب ثانوي

أكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة، حضور جميع الطلاب في الامتحانات المقررة اليوم (المهارات المهنية لطلاب ٤ ابتدائي والامتحانات التدريبية لطلاب الصف الأول الثانوي).

وأوضحت المصادر في تصريحات لـ«الدستور» أن نسبة حضور طلاب ٤ ابتدائي كانت ٧٠% بينما بلغت نسبة حضور طلاب الصف الأول الثانوي لتجريب منصة الامتحانات الجديدة ٨٠%.

وقالت المصادر إن المديرية على تواصل مستمر مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لحل أي مشكلة تواجه الطلاب.

الصف الأول الثانوي وزارة التربية والتعليم وزير التربية والتعليم منصة الامتحان الصف الرابع الابتدائي مديرية التربية والتعليم اللغة الإنجليزية الاول الثانوى يوم الثلاثاء

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الإثنين 18-4-2022

أخبار فاتتك| إسرائيل تمنع المسلمين من دخول الأقصى بسبب الأعياد التلمودية وارتفاع أسعار الذهب

خطوة جديدة من «الطاقة الذرية» بشأن شراء الوقود النووى من روسيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

حزب عربي يجمد عضويته في الائتلاف الحكومي بإسرائيل

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل