الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

تعيين غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات بمطلع «دائرى المريوطية»

غرف عمليات لمتابعة
غرف عمليات لمتابعة حركة السيارات

عينت الإدارة العامة لمرور الجيزة، اليوم اللثنين، غرف عمليات مراقبة لحركة السيارات بواسطة كاميرات مراقبة منتشرة بمحيط تحويلات مرورية، بسبب غلق مطلع الدائرى اتجاه مناطق المريوطية منعا للزحام.

وذلك مع تعيين الخدمات المرورية اللازمة، لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، لمتابعة حركة السيارات.

وتشرف إدارة المرور على تنفيذ الأعمال الخاصة بتوسعة مطلع الطريق الدائرى، للقادم من شارع ربيع الجيزى، والمؤدى إلى مناطق المريوطية، وربطه مع توسعة الطريق الدائرى المستحدثة، مما يستلزم غلق كلى لمطلع الطريق الدائرى المشار إليه، حتى صباح يوم الأحد الموافق 24/4/2022 على أن تكون الأعمال لمدة 10 أيام على مدار 24 ساعة.

وأجرت إدارة المرور، تحويلات لحركة السيارات وشملت حركة المركبات القادمة من شارع ربيع الجيزى للقادم من ميدان الجيزة وترغب بالصعود إلى الطريق الدائرى إتجاه مناطق المريوطية ستقوم بإستكمال السير بشارع ربيع الجيزى مروراً بميدان المنيب .

والدوران والعودة مرة أخرى من فتحة الدوران الكائنة أسفل كوبرى والى واستكمال السير اتجاه شارع البحر الأعظم، والصعود أعلى الطريق الدائرى على طريق المطلع المؤدى إلى مناطق المريوطية والمنصورية.

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