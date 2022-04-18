«شعراوي» يتابع تعميم ممارسات برنامج «التنمية المحلية» على محافظات الصعيد

تلقى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، تقريرًا من المكتب التنسيقي لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الممول جزئيًا بقرض من البنك الدولي ، حول موقف تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية المتعلقة بتعميم الإصلاحات الهيكلية والممارسات الجيدة التي تم تطبيقها بالبرنامج، والتي ساهمت في وضع نواة لتنمية منظومة المحليات.

وكذا ما يرتبط بذلك من وضع خطط جيدة للتدريب وتنمية مهارات العاملين بالمحافظات ووحدات الإدارات المحلية ، وتطبيق نظم لتعزيز "تنافسية المحافظات"، فضلا عن إدماج قيم الولاء والانتماء وبعض الشواغل الوطنية الأساسية، من مناهضة الفكر المتطرف والحد من الزيادة السكانية ضمن خطط تدريب وبناء قدرات كوادر الإدارة المحلية .

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى الانتهاء من تحديد الممارسات التخطيطية والتنفيذية الجيدة القابلة للتعميم على محافظات الصعيد، والتي تغطي مجالات التخطيط المحلي المتكامل بمكوناته المختلفة، تطبيق الاعتبارات البيئية والاجتماعية خلال دورة حياة مشروعات الإدارة المحلية، ممارسات تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية ودعم التكتلات وتحديث إدارة المناطق الصناعية، ممارسات إدارة الأصول والصيانة وتنمية الموارد الذاتية للوحدات المحلية، الهياكل المؤسسية المطورة ونظم بناء القدرات، حوكمة إجراءات التعاقدات ونظم متابعة تنفيذ المشروعات .

ولفت إلى أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تم إعداد خطة متكاملة لتعميم الممارسات الجيدة للبرنامج بمحافظات الصعيد، وعرضها على الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع بشأن متابعة مشروعات وزارة التنمية المحلية بتاريخ 19 يناير 2022، وتشمل الخطة المتطلبات المؤسسية والتنفيذية والإطار الزمني للعمل خلال ثلاث سنوات، حيث قرر رئيس الوزراء الموافقة على الخطة التفصيلية بما تشمله من ممارسات تخطيطية ومؤسسية وتنفيذية.

وكشف وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وبدعم فني من البنك الدولي قام بتطوير أدلة استرشادية للممارسات الجيدة المستهدف تطبيقها في المرحلة الأولى للخطة وتضم حزمة أدلة لمنظومة التخطيط المحلي المطورة تشمل دليل المحافظة لإعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة ضمن منظومة التخطيط المحلي المطورة ، دليل مستوى المركز لإعداد خطة التنمية المحلية المتكاملة ضمن منظومة التخطيط المحلي المطورة، دليل برامج التنمية المحلية المطورة، الدليل الإرشادي لتنفيذ جلسات التشاور العامة أثناء مرحلة إعداد الخطة الاستثمارية السنوية على مستوي المراكز والأحياء.

ونوه بأن برنامج تنمية الصعيد نجح على مدار أربع سنوات في تنفيذ عدد كبير من المشروعات قاربت على أربعة آلاف مشروع في مختلف القطاعات الخدمية، وساهم في استفادة ملايين المواطنين بمحافظتى سوهاج وقنا بخدمات البنية الأساسية الجيدة ، ويجري حالياً تنفيذ أكبر خطة استثمارات لرفع كفاءة المناطق الصناعية ودعم التكتلات الاقتصادية الواعدة في المحافظتين ، ويعمل البرنامج في الوقت الراهن على الانتهاء من خطة الاستدامة التي تضمن الحفاظ على الأصول واستمرارية تقديم الخدمات والحفاظ على المستوى التنموي بالمحافظتين حتى بعد انتهاء التمويلات المباشرة للمشروعات.

و تشمل خطة الاستدامة تنفيذ وترسيخ حزمة من الإصلاحات الجاري العمل عليها في محافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا تتضمن إعداد استراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة 2030 لمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط والمنيا، وإعداد خطة تفصيلية متوسطة الأجل 2022- 2025 ، فضلاً عن خطط فعالة للصيانة والتشغيل وسجل لإدارة الأصول باستخدام نظم المعلومات الجغرافية.

وذكر أن "منح الأداء" عبارة عن موازنة إضافية يتم تخصيصها للمحافظات في مقابل تطوير الأداء بشكل تنافسي، وجار التنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط لوضع تفاصيل نظام منح الأداء التنافسية لمحافظات الصعيد.