جامعة طنطا تتابع تشغيل مستشفى الجراحات وتجهيزات المرحلة الأخيرة لـ«المسالك البولية»

عقد مجلس ادارة المستشفيات الجامعية بجامعة طنطا برئاسة الأستاذ الدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، ورئيس مجلس ادارة المستشفيات الجامعية، اجتماعاً لمناقشة متابعة تشغيل مستشفى الجراحات وتجهيزات المرحلة الثانية والأخيرة لمستشفى جراحات المسالك البولية، والموافقة على دراسة تشغيل مستشفي طنطا العسكري.

كما تمت مناقشة الاستفادة من إمكانيات مستشفى جامعة طنطا في الأقسام غير المتوفرة كقسطرة القلب والرنين المغناطيسي بعد التنسيق مع ادارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة، وأيضاً الموافقة على اشتراك قسم طب وجراحة العين في المبادرة الرئاسية للكشف المبكر على مرضى اعتلال الشبكية السكري.

جاء ذلك بحضور الأستاذ الدكتور حسن التطاوي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، و الأستاذ الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمي العالمي، والأستاذ الدكتور هشام توفيق مدير مركز الأورام، و الأستاذ الدكتور حسام الصاوي مدير مركز الطب النفسي، والأستاذ الدكتور علي عمران مدير مستشفى الطوارئ، و الأستاذ الدكتور لؤي الأحول مدير مستشفى الباطنة، و الأستاذ الدكتور أحمد هجرس مدير ادارة الجودة بالمستشفيات، والدكتور أحمد كشك نائب مدير مركز الطب النفسي، و الأستاذ الدكتور أحمد عبد الفتاح نائب مدير "الفرنساوي" لشؤون أعضاء هيئة التدريس، والدكتور رامي عتلم نائب مدير "الفرنساوي" ومجموعة من رؤساء الأقسام.

- تكريم الفائزين بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه للعام الجامعي 2020-2021

و كرم مجلس الدراسات العليا بجامعة طنطا فى جلسته، برعاية الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة، ورئاسة الدكتور كمال عكاشة، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الفائزين بجوائز أفضل رسائل ماجستير ودكتوراه للعام الجامعي 2020-2021.

ووجه الدكتور كمال عكاشة نيابة عن رئيس الجامعة الدكتور محمود ذكي، التهنئة إلى الفائزين مقدرًا ما بذلوه من جهود ملموسة ساهمت بشكل واضح في المكانة التي وصلت إليها جامعة طنطا، متمنيًا لهم التوفيق والسداد في الفترة القادمة وتحقيق مزيد من النجاح والتقدم خلال مسيرتهم العلمية.

شمل التكريم الفائزين بجائزة أفضل رسالة دكتوراه وهم سالي محمد الشيخ المدرس بقسم الكيمياء بكلية العلوم، ونانسي أحمد الشاعر المدرس بقسم هندسة الالكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة، وفى مجال القطاع الطبي فاز بالجائزة حسين محمد حمدي المدرس بقسم جراحة المخ والاعصاب بكلية الطب، وإنجي عبد السميع الاخناوي المدرس بقسم الميكروبولوجيا الصيدلية بكلية الصيدلة، وفي مجال العلوم الإنسانية فاز مصطفى أحمد القاضي المدرس بقسم المحاسبة بكلية التجارة، وأحمد محمد قاعود الباحث بقسم القانون الجنائي بكلية الحقوق.

كما تم تكريم الفائزين بجائزة أفضل رسالة ماجستير، وهم إسلام سعيد الزيني المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وسمر سامي القفاص المدرس المساعد بقسم الكيمياء بكلية العلوم، وفي مجال القطاع الطبي فازت بها سارة محمد حمودة المدرس المساعد بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة، وإيمان عبد السميع محمود صيدلانية بقسم الكيمياء الحيوية بكلية الصيدلة، وفي مجال العلوم الإنسانية فازت بها لينا فاروق الجندي المدرس المساعد بقسم التاريخ بكلية الآداب، وسلوى محمد عبد الغني باحثة بقسم المناهج وطرق التدريس بكلية التربية.

كما شمل التكريم الدكتور محمد أحمد العيسوي، الأستاذ المساعد بكلية العلوم وعضو المجلس الإستشاري العلمي لجامعة طنطا، لفوزه بجائزة أفضل باحث شاب لعام 2021 من سويسرا.