ارتفاع أسعار الذهب لأعلى مستوى منذ أكثر من شهر بسبب الطلب على الملاذ الآمن

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الإثنين لتلامس أفضل مستوى لها منذ منتصف مارس بعد أن دفعت الأزمة الروسية الأوكرانية المستثمرين إلى الملاذ الآمن.

وارتفع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 1984.20 دولار للأوقية(الأونصة) اعتبارًا من الساعة 0025 بتوقيت جرينتش، وهو أعلى مستوى له منذ 14 مارس، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.8 في المئة إلى 1990.20 دولار.

ويأتي ارتفاع اليوم الإثنين بعد تحقيق الذهب ثاني مكاسب أسبوعية على التوالي، وكانت معظم الأسواق مغلقة يوم الجمعة في عطلة.

وارتفعت عائدات سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر كانون الأول 2018.

وفي الوقت نفسه من المتوقع أن تسجل الصين تدهورًا حادًا في النشاط الاقتصادي في مارس، مع تضرر المستهلكين والمصانع من تفشي كوفيد-19 وعمليات الإغلاق على الرغم من أن النمو في الربع الأول ربما يكون قد انتعش بسبب البداية القوية في وقت مبكر من العام.

وارتفع سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5 في المئة إلى 25.80 دولار للأونصة، كما ارتفع سعر البلاتين 0.8 في المئة إلى 997.50 دولار، وزاد سعر البلاديوم 1.1 في المئة إلى 2393.67 دولار.

وتأتي الزيادة الملحوظة في أسعار الذهب بفعل التوتر الناجم عن التضخم في ظل الحرب في أوكرانيا ارتفعت السبائك لليوم الخامس، حيث أثرت المخاطر السياسية والاقتصادية على المعنويات، مما زاد من الضغط على أسواق الأسهم والسندات.

والجمعة الماضية، أوقف سوق لندن للبلاديوم من قوائم تسليم البضائع وقوائم اعتماد الإسفنج مع الاستمرار في السماح للمصانع الروسية بتوريد المعادن الثمينة إلى مركز التداول، ثم علقت شركة CME Group Inc على الوضع المعتمد لضمان وتسليم بعض العلامات التجارية البلاتينية والبلاديوم من المصفاة حتى إشعار آخر.

وتم تداول العقود الآجلة للذهب في يونيو على 1971.10 دولار للأوقية (الأونصة) وقت كتابة الخبر، بارتفاع نسبته 0.25%، بحسب تصنيف كومكس لبورصة نيويورك التجارية.