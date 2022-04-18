القبض على زعيم إحدى أكبر عصابات المخدرات فى كولومبيا

اعتقلت الشرطة والجيش الكولومبي، فاوستو بالاسيوس، زعيم إحدى أكبر عصابات تجارة المخدرات، ضمن ما يعرف بكارتل "جولف كلان".

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية ، وزير الدفاع الكولومبي، دييجو مولانو، الذي أعلن النبأ على حسابه في "تويتر" قائلًا: "تم القبض على زعيم عصابة "جولف كلان"، الملقب بدين باتريك، هذا الرجل أحد أكبر المجرمين المطلوبين في دائرة سوكري".

وأشار الوزير إلى أن المعتقل متهم بـ "الاتجار بالمخدرات والابتزاز والتآمر لارتكاب جريمة"، فيما ذكر المكتب الصحفي للبحرية الكولومبية أن فاوستو بالاسيوس، الذي قاد عصابة مانويل خوسيه جايتان، انضم إلى عصابة "جولف كلان" في عام 2012.

وكان قد تم الإعلان عن مكافأة لقاء الحصول على معلومات عنه، فيما تعد "جولف كلان" أكبر منظمة إجرامية في كولومبيا متورطة في تجارة المخدرات.

وكان رئيس كولومبيا، إيفان دوكي، قد أعلن في أكتوبر من العام الماضي اعتقال زعيم عصابة المخدرات هذه، دايرو أوسوجي، والذي يلقب بـ"أوتونيل".

وعلى صعيد آخر، أكد المندوب الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن تحقيق سلام دائم في كولومبيا يتطلب معالجة الثغرات الأمنية في البلاد.

وقال نيبينزيا - في اجتماع لمجلس الأمن الدولي حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن المشكلة الرئيسية تكمن في عدم قدرة الحكومة الكولومبية على ضمان الأمن المادي للمشاركين في عملية السلام والقادة العامين، ومهام التغلب على فراغ سلطة الدولة في المناطق النائية من البلاد، لافتًا إلى أن خفض مستوى العنف وضمان سلامة المشاركين في عملية السلام هما عاملان رئيسيان في تحقيق سلام دائم.

وأشار إلى أن هناك فجوات كبيرة في هذه القضايا، فالبلاد من حيث الجوهر، تعاني من مواجهة مسلحة وإعادة توزيع عنيفة لمجالات النفوذ الإجرامي، وصراع للسيطرة على تهريب المخدرات".

وأشارت القناة الروسية إلى أن النزاع المسلح بين السلطات الكولومبية ومتمردي "القوات المسلحة الثورية الكولومبية" (فارك) بدأ في الستينيات من القرن الماضي، إذ سقط نتيجته أكثر من 200 ألف شخص قتلى، وأصبح عدة ملايين لاجئين.