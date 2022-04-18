الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«أوقاف كفر الشيخ»: تكثيف المرور على المساجد لمتابعة العمل الدعوى

الشيخ محمد يونس
الشيخ محمد يونس

أكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفرالشيخ، تكثيف المرور المشدد على جميع المساجد لمتابعة سير العمل الدعوى بها والمتابعة الجادة والمستمرة في ذلك، وأيضًا  متابعة عدم وضع الصناديق في المساجد وعدم جمع التبرعات تحت أي مسمى، وأن من يفعل ذلك يعرض نفسه للمسآئلة.

كما أكد وكيل وزارة الأوقاف، عدم السماح بفتح المساجد بعد صلاة التراويح إلى صلاة الفجر، وعدم السماح  بالاعتكاف في العام الحالي نظرًا لما تمر به البلاد من انتشار فيروس كورونا، و الالتزام التام بتعليمات الوزارة خاصة فيما يتعلق بفتح المساجد وغلقها، وفيما يتعلق بخطبة الجمعة الموحدة الموضوع والوقت والزي وعدم التهاون مع أي مخالف.

وأضاف الشيخ محمد يونس، أن صلاة العيد ستكون في المساجد الكبرى الجامعة فقط، وذلك لإمكانية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية التباعد والكمامة، لافتًا إلى أن هناك غرفة عمليات منعقدة بصفة مستمرة لمتابعة جميع المستجدات.

ومؤخرًا، أعلنت مديرية الأوقاف بالمحافظة افتتاح 5 مساجد بالجهود الذاتية، وأكد الشيخ محمد يونس، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، أنه تم افتتاح خمسة مساجد  بتوجيهات من اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، في حضور عدد كبير من الأهالي، بتكلفة  8 ملايين و500 ألف جنيه بالجهود الذاتية.

كما تم افتتاح مسجد محمد سيد أحمد غريب بإدارة سيدي سالم شرق، ومسجد العامر بالله بقرية المرابعين بإدارة كفر الشيخ شرق، ومسجد المستشار محمد فرج بقرية أبو بسيوني بسيدي سالم غرب، ومسجد طابا الجديد بقرية الفيروز بإدارة الرياض شرق، ومسجد الشنايقة بقرية محلة دياي بإدارة  دسوق قبلي.

الأوقاف مساجد كفر الشيخ غرفة العيد

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وائل لطفي

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