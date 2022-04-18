الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«المركزى» الروسى يسمح مجددا ببيع العملات الأجنبية للمواطنين

البنك المركزي الروسي
البنك المركزي الروسي

أعلن البنك المركزي الروسي أنه سيتيح مجددا، اعتبارا من اليوم الإثنين، تداول العملات الأجنبية بعد تعليقه مطلع شهر مارس لدراسة أثر العقوبات الغربية ضد موسكو.

وبهذا تحصل البنوك على حق بيع العملات الأجنبية للمواطنين في الفترة من 18 أبريل إلى 9 سبتمبر 2022، على ألا تبيع سوى العملات الأجنبية التي بدأت تتسلمها اعتبارا من الـ9 من أبريل الجاري".

يذكر أن الروبل الروسي انتعش بشكل مفاجئ وسريع، ووصل إلى مستوى ما قبل العقوبات الغربية الأخيرة بمعدل 75 روبلا مقابل الدولار و81 مقابل اليورو، بعد أن انخفض بشكل كبير وغير مسبوق في 10 مارس الماضي وتجاوز حاجز الـ120 روبلا مقابل الدولار.

وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وقع مرسوما حول آلية سداد ثمن الغاز الطبيعي المورد لـ"الدول غير الصديقة"، بما في ذلك دول الاتحاد الأوروبي، بالروبل الروسي.

وبناء على المرسوم يتوجب على العملاء في الدول غير الصديقة فتح حسابات بالعملة الروسية في البنوك الروسية، ودخل المرسوم حيز التنفيذ اعتبارا من الأول من أبريل 2022.

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