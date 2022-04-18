الإثنين 18 أبريل 2022
el captain studio dostor
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الإكوادور تحجز 2.4 طن من الكوكايين كانت متجهة إلى بلجيكا

الكوكايين
الكوكايين

أعلنت وزارة الداخلية الإكوادورية ضبط 2.4 طن من الكوكايين في حاوية موز كانت ستشحن من أحد موانئ جواياكيل جنوب غرب البلاد إلى بلجيكا.

وقالت الوزارة عبر "تويتر" "تم ضبط طنين وأربعمئة وثمانية وخمسين كيلوغراما من الكوكايين".

وأشارت إلى أن الشرطة عثرت على 2461 رزمة كوكايين مخبأة في شحنة من الموز الذي يمثل أحد منتجات التصدير الرئيسية للبلاد.

ولفتت إلى أنه تم إلقاء القبض على شخص واحد.

وقد صادرت الإكوادور عام 2021 كمية قياسية بلغت 210 أطنان من المخدرات، معظمها من الكوكايين، وحجزت أكثر من 70 طنا منذ مطلع العام.

 

بلجيكا حجز كوكا الكوكايين الإكوادور كوكايين

رئيس التحرير

وائل لطفي

تسريبات الاختيار كشفت أمراء الكراهية

الأكثر قراءة

دار الإفتاء المصرية تحدد قيمة زكاة الفطر 2022 نقدا في مصر وأحكام إخراجها

النيران التهمت 3 منازل.. حريق هائل بمنطقة الحرس الوطنى فى بنها (صور)

النيابة العامة تصدر قرارًا ضد 5 أطفال تسببوا فى وفاة شاب بالإسماعيلية

النيابة العامة تأمر بحبس 5 أطفال تسببوا في وفاة هشام زكريا بالإسماعيلية

الاختيار 3 الحلقة 16.. مرسى يهاجم إبراهيم المعلم: «يتصل بيا يقولى أنتوا بابا وأنتوا ماما وأنتوا أنور وجدى»

صحيفة: وقف صادرات الحبوب من روسيا وأوكرانيا قد يسبب مجاعة فى أفريقيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

كأنها تتصيد الحرب.. إسرائيل التلمودية تتحدى العالم " بذي القرابين"

عبدالوهاب داود

«الجعير» باسم التنوير

محمد المعتصم

أيام ربنا ما يرجعها

رشا عبدالمنعم

قبل أن تبتلع شاشات الموبايل أطفالنا.. دور مسرح الطفل

محمد العسيري

العائدون.. لسه الكلام مانتهاش بينّا!

ماجد حبته

تحرش فضائى بالصين!

نورا المراكبى

دفاعا عن حقوق المرأة والمجتمع

د.كريمة الحفناوى

تصاعد الاعتداءات الصهيونية على الشعب الفلسطينى

صور

مباراة بيراميدز ضد مازيمبى فى ربع نهائى الكونفدرالية

مواطنو المطرية يتجمعون فى «إفطار جماعى»

دوري أبطال أفريقيا.. مبارة فوز الأهلي على الرجاء المغربي

محطة تل أبيب

المزيد

نسقت مع إسرائيل.. لماذا علقت «القائمة العربية» عضويتها في الكنيست؟

اشتباكات محتدمة بين الفلسطينيين والاحتلال الإسرائيلي في الخليل

بعد تجدد الاشتباكات في القدس.. ما هي فرص التصعيد بين إسرائيل وحماس؟