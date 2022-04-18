طلاب الصف الأول الثانوى يؤدون الامتحان التجريبى بمادة الفلسفة والمنطق.. اليوم

يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي العام، اليوم الإثنين، اختبار مادة الفلسفة والمنطق، في أول امتحان إلكتروني تجريبي بشهر أبريل، وذلك لتدريب الطلاب على استخدام أجهزة التابلت في الامتحانات الإلكترونية، استعدادًا لامتحانات نهاية العام الدراسي الحالي.

جدول الامتحان التجريبي للأول والثاني الثانوي

بينما يؤدي الطلاب الصف الثاني الثانوي يوم الثلاثاء 19 أبريل، مادة رياضيات (علمي- أدبي)، ويوم الثلاثاء 26 من شهر أبريل يؤدي الصف الأول الثانوي امتحان مادة الأحياء.

ويوم الأربعاء الموافق 27 أبريل يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي مواد الأحياء (علمي) مادة الجغرافيا (أدبي).

ويتم عقد الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي داخل المدرسة، ويتم إتاحته طوال اليوم الدراسي.

عقد الامتحان على مدار اليوم الدراسى

وطالبت وزارة التربية والتعليم، أن تتولى المديريات التعليمية والإدارات التعليمية التابعة لها وضع خطة التدريب داخل مدارسها بما لا يؤثر على اليوم الدراسي.

وكانت قد أكدت وزارة التربية والتعليم أنه بالنسبة لـ المدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت، فسيتم استخدام أي إنترنت متاح بالمدرسة أو من خلال شرائح البيانات المرسلة للطلاب.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه يتم وضع أسئلة الامتحانات التدريبية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي في ما درسه الطالب في الشهر الأول من الفصل الدراسي الثاني، وتتضمن الامتحانات التجريبية الأسئلة المقالية والموضوعية.

كما طالبت وزارة التربية والتعليم، بضرورة تحديث أجهزة التابلت والتأكد من شريحة البيانات، وتوفر القلم مع التابلت للإجابة عن الأسئلة المالية.

جدير بالذكر، أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شددت على أن تقوم كل مدرسة بتسليم كود الاختبار للطلاب ويحظر إرساله لأي طالب خارج المدرسة (بالنسبة للمدارس الخاصة والمدارس الحكومية غير المتصلة بالإنترنت).