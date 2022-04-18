كريم عفيفى يتعرض للضرب بسبب سنتيا خليفة فى «دايما عامر»

تعرض الفنان كريم عفيفي، والذي يلعب شخصية مستر نو صلاح، في مسلسل "دايما عامر" للضرب بسبب الفنانة سنتيا خليفة والتي تجسد دور مدرسة الألعاب بمدرسة رؤية واسمها "ميس مهيتاب"، ضمن أحداث الحلقة السادسة عشر من المسلسل الذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022.

وخلال أحداث الحلقة الـ 16 من مسلسل "دايما عامر"، حاوّل أحد الشباب في الشارع معاكسة ميس مهيتاب وبسبب حب مستر نوفل صلاح، الشديد لها قرر الدفاع عنها فور رؤيته لهذا المشهد الذي أغضبه، إلا أنَّ الشباب كانوا أقوى وعدد أكثر منه فتعرض للضرب من الشباب وهربوا.

ملخص الحلقة الـ 15

وشهد الحلقة 15 من مسلسل"دايمًا عامر"، تسريب إختبار مادة الرياضيات نتيجة لاختراق أحد أجهزة المعلمين المسئول عن وضعه، مما نتج عنه تحويله إلى التحقيق، وكما شهدت غياب الطالب فريد عن منزله ورفضه العودة، بعد محاولات عامر عبد الرازق معه، مما أدى إلى فشل مهمته الأولى معه، ويصر على إعادة المحاولة والنجاح فيها، وظهور مخترق جهاز معلم الرياضيات الذي تسبب في تسريب اختبار الرياضيات ، ووضع خطة أخرى ضد عامر عبد الرازق.

أبطال وصنّاع مسلسل دايما عامر

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، وصلاح عبدالله، ولبلبة، وميرنا نورالدين، ونضال الشافعي، وعمرو عبدالجليل، ومحمد ثروت، وكريم عفيفي، ومحمد محمود، وأحمد الشامي، وسماء إبراهيم، وسينتيا خليفة، وعدد من الوجوه الشبابية منهم يوسف وائل نور، ولمى كتكت، ومنار عبدالحليم، ويارا المليجي، تأليف ورشة كتابة، ومن إخراج مجدي الهواري.

وتدور الأحداث حول شخصية عامر عبدالرازق، الذي ويقوم بدوره مصطفى شعبان، يعمل مشرف اجتماعي في مدرسة خاصة ناشونال وإنترناشونال، وبحكم عمله يقوم بمساعدة الطلاب على حل مشاكلهم وخلافاتهم داخل المدرسة، إضافة إلى الأزمات النفسية التي يتعرض لها الطلاب في تلك المرحلة العمرية، والفروق الفكرية بينهم وبين عائلتهم وطريقة التعامل السليم بينهم.