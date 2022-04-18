الإثنين 18 أبريل 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

اليوم.. 4 مواقع لتلقى لقاح كورونا بكفر الشيخ بداية من عمر 12 سنة

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، عن 4 مواقع  بمدينة كفر الشيخ، لتلقي أهالي المحافظة لقاح كورونا المستجد، اليوم الاثنين، لجميع المواطنين من سن 12سنة،" أطفال، شباب، فتيات، وبقية الأعمار السنية".

 

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن السيارات المتنقلة التابعة لوزارة الصحة ستتواجد في 4 مناطق، ابتداء من صباح اليوم الاثنين، لفترتين الأولى من الساعة التاسعة صباحا على الثالثة عصراً، ومن الساعة السابعة مساء حتى الساعة التاسعة مساء، لاستقبال أهالي المحافظة لتلقي لقاح كورونا مجاناً ، من جميع الأعمار السنية ابتداء من سن 12 سنة.

 

وأضافت وكيل وزارة الصحة، أن المناطق هي منطقة المزلقان الأوسط"الوسطاني" بالفترة الصباحية والمسائية، ودوران ال47 بجوار معرض إلا رمضان بالفترة المسائية، وبدوران ال47" ميدان أحمد زكي عابدين،بالفترة المسائية، وأمام مسجد سيدي طلحه، بالفترة المسائية، مؤكدة سيتم الاعلان عن الايام والمناطق التي ستتواجد بها السيارات المتنقلة خلال الأيام المقبلة، ليتلقى أهالي المحافظة لقاح كورونا.

 

ومؤخرا، فقد نظمت مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفرالشيخ، قافلة طبية بقرية “بطيطة”؛ لتوقيع الكشف الطبى على الأهالى وصرف العلاج بالمجان، ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

 

وأكدت الدكتورة إلهام محمد، وكيل وزارة الصحة بكفرالشيخ، أن القافلة ضمت 12 عيادة لـ 10 تخصصات طبية وهي "الباطنة والأطفال وتنظيم الأسرة والعظام والجلدية والنساء والجراحة العامة والأسنان والرمد وأنف وأذن" إلى جانب معمل التحاليل الطبية وأجهزة الأشعة المتنقلة، وشهدت القافلة إقبالا كبيرا من أهالى القرية.  

 

وأوضح الدكتور مجدى شنح، منسق القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة، أن القافلة وقعت الكشف الطبي على 1635 مترددا وخضوع 90 مريضا للكشف المبكر عن الضغط والسكر، بالإضافة إلى عمل التحاليل الطبية لـ 181 مريضا وأشعة لـ 10 مرضي وعمل تقارير طبية لـ 4 مرضى، وتحويل 53 مرضى لأقرب مستشفى لاستكمال العلاج، كما تم صرف جميع الأدوية للمرضى المترددين على القافلة بالمجان من صيدلية القافلة.
 

الصحة اطفال تطعيم كورونا كفر الشيخ

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