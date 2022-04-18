الإثنين 18 أبريل 2022
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

سالى حماد تعرب عن سعادتها لمشاركتها فى مسلسل «دايما عامر»

الفنانة سالي حماد
الفنانة سالي حماد

أعربت الفنانة سالي حماد، والتي تلعب شخصية "سارة"، زوجة كستر أكرم والذي يلعب شخصيته الفنان نضال الشافعي مدرس الكيمياء بمدرسة رؤية، عن بالغ سعادتها لكونها ضمن أبطال مسلسل "دايمًا عامر"، والذي يعرض ضمن الماراثون الرمضاني لعام 2022.

وتابعت "حماد"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًة: "مبسوطة لوجودي وسط عمل مميز مثل "دايمًا عامر"؛ لأنه يناقش قضايا اجتماعية هامة ومختلفة بشكل لايت وكوميدي، ودوري كمان مميز ومختلف عن كل أدواري السابقة، فأنا زوجة مصرية وجدعة وبسيطة جدًا".

وأضافت: "أنا بكون ربة منزل وأول مرة يعتبر أظهر بمكيب بسيط وفضلت أن يكون شعري كيرلي لأنها فى المنزل على طبيعتها، فأكيد بما أنها بسيطة مش هتركز تروح تعمل شعرها، وأنا حبيت أكون قريبة من الناس وأكون معاهم وبجسد شخصيتهم الحقيقية العفوية البسيطة".

المسلسل من بطولة  مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

يعرض على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا، كما سيتم عرضه على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

صنّاع وأبطال مسلسل دايما عامر

مسلسل «دايمًا عامر» يتناول العمل مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة  مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.

الفنانة سالي حماد سالي حماد مسلسل دايما عامر دايما عامر الناس البسيطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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