موعد الانتهاء من تصورير مسلسل «دايما عامر»

كشفت مصادر مطلعة داخل مسلسل "دايمًا عامر" عن اقتراب صنّاع وأبطال المسلسل الذي يشارك المسلسل ضمن ماراثون رمضان 2022 عبر قناة الحياة في تمام الساعة 7:40 مساءً، بالإضافة إلى رضه عبر منصة "واتش ات" الإلكتورنية، عن موعد انتهاء التصوير، وهو من المقرر الانتهاء منه بعد حوالي 5 أيام، وهي المدة المحددة للانتهاء من تصوير المسلسل "فركش".

مسلسل "دايمًا عامر"

وذكر "الدستور" أنه خلال الحلقات السابقة لمسلسل دايمًا عامر، ظهر عدد من الطلاب وهم يحاولون الدخول على الأجهزة المختلفة لمدرسين مدرسة رؤية على رأسهم مستر فايز وحش الرياضيات، والذي يجسده الفنان محمد ثروت، ونجح الطالب بالمدرسة الناشونال في اختراق التابلت، ليخبر أحد أصدقائه: "قولتلك هخليهم يسيبوا اللي في أيديهم ويجوا جري تاني يوم الصبح".

يعرض المسلسل على شاشة قناة الحياة في الساعة 7:40 مساءً، والإعادة تكون في الساعة 4:15 فجرًا، والإعادة الثانية في الساعة 8 صباحًا.

كما سيتم عرضه على شاشة قناة ON في الساعة 12:15 بعد منتصف الليل، والإعادة تكون في الساعة 6:55 صباحًا، بخلاف عرضه على شاشة التليفزيون المصري، ومنصة watch it الإلكترونية.

أبطال وصنّاع مسلسل "دايمًا عامر"

مسلسل «دايمًا عامر» يتناول مشاكل التعليم في مصر، والطلاب في سن المراهقة، وعلاقتهم بمدرسيهم، والمشاكل التي تقع بين المدرسين، وتربية أولياء الأمور لأبنائهم، والصراعات والمواقف التي تنشب في سبيل التربية السليمة للأجيال القادمة، وكل ذلك في إطار كوميدي لايت.

المسلسل من بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، صلاح عبدالله، عمرو عبدالجليل، طارق عبدالعزيز، ميرنا نور الدين، نضال الشافعي، سما إبراهيم، محمد ثروت، كريم عفيفي، أحمد الشامي، سينتيا خليفة، محمد محمود، شريف دسوقي، والعمل من تأليف مايكل عادل، وأيمن سليم، إشراف على الكتابة أحمد عبدالفتاح، وإخراج مجدي الهواري.