عبد الدايم: مسرح الطليعة لعب دورا بارزا فى تاريخ الحركة المسرحية

أطلقت الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، فعاليات الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس مسرح الطليعة، كما سلمت شهادت تخريج الدفعة الأولى لورشة الحكي، وذلك بحضور المخرج خالد جلال رئيس قطاع شئون الإنتاج الثقافي، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، والمخرج عادل حسان مدير مسرح الطليعة، وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومديري الفرق التابعة وجمع من المسرحيين.

وقالت عبد الدايم إن الاحتفال بمرور 60 عامًا على تأسيس مسرح الطليعة يأتي ضمن استراتيجية تعريف الأجيال الجديدة بالمعالم التنويرية العريقة التى ساهمت فى تشكيل وجدان المجتمع وباتت من عناصر ومفردات قوته الناعمة، مشيرة إلى أنه لعب دورا بارزا فى تاريخ الحركة المسرحية.

وأضافت أنه خلال 6 عقود قدم العديد من التجارب الفنية المميزة، كما شهد ميلاد مجموعة من النجوم الذين أثروا في ساحة الإبداع المصرى، مؤكدة أن الاحتفال يستمر طوال العام ويشمل إعادة تقديم عدد من أشهر العروض التى أنتجها الطليعة، ووجهت بإنشاء متحف خاص بتصميمات أزياء الراحلة نعيمة عجمي؛ تخليدا لإبداعاتها في المسرح المصري.

من جانبه، روى المخرج خالد جلال، رئيس قطاع الإنتاج الثقافي جانبا من ذكرياته مع فرقة مسرح الطليعة منذ أن كان طالبا.

وأوضح أننا نحتفل ب،60 عاما لأننا لدينا عدد من الواقع تحتاج إلى ميلاد جديد لفرقة الطليعة، كما حدث مع فرقة رضا والفرقة والقومية واليوم نحتفل بالطليعة.

وعبر رئيس البيت الفني للمسرح عن سعادته بهذا الاحتفال وبمشروع ورشة الحكي وبخريجيه باعتبارهم نجوم المستقبل.

كما اسعرض المخرج عادل حسان فعاليات الاحتفال وأهم العروض المسرحية التى يتم إعادتها خلال العام، وكذا برنامج الاحتفاء بكل من ساهم في مسيرة فرقة مسرح الطليعة، منها إعادة تقديم 30 عرضا مسرحيا مصورا بعد ترميمها بالاشتراك مع المركز القومي للمسرح، وكذا إنتاج 14 عملا جديد إلى جانب إصدار أجندة بكافة الفعاليات طوال العام.

وكانت وزيرة الثقافة قد تفقدت معرضا لتصميمات ديكور عدد من أشهر العروض التى أنتجها المسرح، إلى جانب عرض لأشهر تصميمات أزياء الراحلة نعيمة عجمي في عروض المسرح المصري بالساحة الخارجية، وفي قاعة صلاح عبد الصبور أقيمت ليلة في حب الموسيقار الراحل أحمد الحجار بحضور أبنائه تضمنت عرضا للحكي والغناء بعنوان "خلطة شبرا" كتابة وأشعار يسري حسان، ألحان الراحل أحمد الحجار، غناء ماهر محمود، إخراج محمد سليم.

وشهدت قاعة زكي طليمات عرض تخرج ورشة الحكي الأولى بالمسرح، والتى شهدت تخريج 36 متدربا بإشراف الفنان محمد عبد الفتاح، إلى جانب تكريم مدربي الدفعة الأولى من ورشة الحكي بالمسرح، وتكريم عدد من العاملين تقديرا لجهودهم في أعمال تطوير وتجديد مسرح الطليعة.

يذكر أن ورشة الحكي الأولى بمسرح الطليعة تقدم لها 173 شابًا وفتاة وتخرج منها في مراحلة النهاية 36 متدربًا واستمر التدريب فيها 6 أشهر، وقامت بتقييمهم لجنة مشكلة من مدربي الورشة وهم الفنان محمد عبد الفتاح، والفنان أحمد مجدي، والفنان رأفت البيومي، والفنان والمؤلف الموسيقي حازم الكفراوي والمخرج عادل حسان.